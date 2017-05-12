Вторую очередь тепличного комплекса JGC Evergreen сдадут в сентябре этого года

Сегодня Губернатор края Вячеслав Шпорт побывал на нескольких социальных объектах, а также строительных площадках в Хабаровске. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В частности, глава региона посетил поликлинику №7, расположенную в Железнодорожном районе краевого центра. Это одно из крупнейших в городе медицинских учреждений, которое обслуживает более 32 тысяч хабаровчан. Глава региона познакомился с различными формами записи на прием, пообщался с врачами и пациентами поликлиники. Также он осмотрел детское отделение. Здесь не проводился капитальный ремонт со времени строительства поликлиники – 1983 года. Глава края поручил выделить средства из регионального бюджета. В 2017 году на эти цели будет направлено более 20 млн рублей.

Далее Вячеслав Шпорт отправился в индустриальный парк «Авангард», где обсудил вопросы создания инфраструктуры для инвесторов. Было отмечено, что уже в начале июня продолжится строительство асфальтированной дороги к этой площадке ТОСЭР «Хабаровск». В прошлом году была проложена первая часть данной трассы от ул. Энтузиастов до границ индустриального парка. Грунтовым пока остается отрезок в 2,5 км от площадки ТОСЭР до проспекта им. 60-летия Октября. Вячеслав Шпорт поручил в кратчайшие сроки организовать строительные работы и завершить их в сентябре. Именно тогда будет сдана вторая очередь тепличного комплекса JGC Evergreen. Глава региона посетил действующую теплицу и осмотрел площадку под новое строительство. На участке в 2,5 га будет возведен аналогичный комплекс по выращиванию овощей. В ходе встречи с японскими инвесторами глава региона обсудил вопросы снижения тарифной нагрузки. Строительство новой подстанции, которое может начаться уже в этом году, позволит, в том числе, повлиять и на сокращение платы за электроэнергию. Также Вячеслав Шпорт обсудил с бизнесменами механизмы снижения ставок на газ.

Еще одним строящимся объектом, который посетил глава региона, стало гидрозащитное сооружение в Индустриальном районе. Дамба уже построена более чем на 60%. Завершить работы планируется в следующем году.

«Это стратегический объект для нашего города, и мы обязательно сдадим его в срок. Есть корректировки в проект, которые возникли по ходу строительства, мы оперативно их вносим. Параллельно обсуждаем планы по благоустройству. Это должна быть не просто дамба, но и хорошее, привлекательное место отдыха хабаровчан. Затраты большие, и вместе с городскими властями будем искать возможности по организации этих работ», — отметил Губернатор Вячеслав Шпорт.