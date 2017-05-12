К весенней посадке деревьев приступили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае начались традиционные работы по высадке молодых деревьев. К активному возобновлению лесов уже приступили в южных районах региона.

Одними из первых посадку выполнили Аванский лесхоз и арендаторы участков на территории лесничества «ДальЛесИнвест» и «Каньон». В настоящее время уже подготовлено около тысячи гектаров почвы и высажено 18 гектаров молодого кедра. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Всего весенняя посадка леса запланирована на территории 26 лесничеств края. Самые крупные площади, нуждающиеся в возобновлении древесных пород, расположены в Кербинском, Ульчском и Сукпайском лесничествах. Здесь появится более 1,5 тысяч гектаров молодых лесных культур.

«В настоящее время специалисты уже провели все необходимые мероприятия для эффективной организации весенних лесокультурных работ в крае. На запланированных для посадки деревьев площадях сейчас проводится подготовка почвы. Готов и сам посадочный материал, выращенный в лесных питомниках региона», — отметил начальник управления лесами Правительства края Иван Денисов.

Он добавил, что проводить весенние лесопосадочные работы будут как подведомственные управлению автономные учреждения, так и арендаторы лесных участков. Завершить высадку леса в регионе планируется в оптимальные агротехнические сроки.