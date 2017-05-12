Новое цифровое оборудование установлено на станции скорой помощи в Хабаровске

На станции скорой медицинской помощи в Хабаровске завершились работы по внедрению нового оборудования и организации резервирования каналов связи. Современные технологии подключения через выделенную оптоволоконную линию позволят обеспечить моментальный дозвон диспетчеру с мобильных и стационарных телефонов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Данная работа ведется в регионе совместно с операторами фиксированной и мобильной связи. Проект по подключению хабаровской подстанции скорой помощи к современным каналам связи не единственный. В ближайших планах – еще ряд социально-значимых объектов. Аналогичная модернизация пройдет на подстанции скорой помощи Комсомольска-на-Амуре», — отметил заместитель министра информационных технологий и связи края по развитию телекоммуникационной инфраструктуры Дмитрий Стремилов.

Современный канал связи также позволяет видеть номера всех входящих вызовов, что позволяет диспетчерам в случае необходимости оперативно установить обратную связь.

В среднем в сутки на станцию скорой помощи в Хабаровске поступает около 800 вызовов, в пиковые периоды диспетчеры принимают до полутора тысяч звонков.

Напомним, работа по подключению медицинских учреждений к высокоскоростному доступу к сети Интернет будет продолжена в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации, данных в декабре 2016 года.