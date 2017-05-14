Александр Галушка предложил построить еще один мост между Россией и КНР

Еще один мост между Россией и КНР может появиться по маршруту Полтавка-Дуннин. Об этом заявил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, обсуждая вопросы строительства трансграничной инфраструктуры между российским Дальним Востоком и провинциями Северо-Востока Китая, в ходе рабочего визита в Пекин.

«Мы соседи, мы близко друг с другом, но нам не хватает инфраструктуры, чтобы реализовывать потенциал этой близости, — сказал Александр Галушка. — Мы считаем, что необходимо строить мост Полтавка – Дуннин и комплексно развивать транспортную трансграничную инфраструктуру»

Глава Минвостокразвития России подчеркнул, что сегодня уже строится мост Благовещенск – Хэйхэ и первый железнодорожный мост между Россией и КНР Нижнеленинское – Тунцзян.

«На примере таких проектов мы можем и должны лучше и теснее научиться работать вместе, —сказал Александр Галушка. — Именно на конкретных проектах формируется взаимопонимание, взаимное доверие, успешный опыт совместной экономической деятельности. И чем больше таких проектов мы будем вместе реализовывать, тем сопряженнее будут наши экономики».

Напомним, вопросы развития трансграничной инфраструктуры — одна из ключевых тем форума «Один пояс — один путь», который в эти дни проходит в Пекине.

Сегодня глава ведомства принимает участие в церемонии открытия и в пленарном заседании Форума «Один пояс – один путь»: сотрудничество ради всеобщего процветания». Кроме того, 15 мая Александр Галушка встретится с китайскими инвесторами, заинтересованными в реализации проектов МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». В ходе встречи генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов презентует китайскому бизнесу транспортно-логистический потенциал дальневосточного региона. Также в дни форума Министр РФ по развитию Дальнего Востока встретится с руководителями крупнейших компаний Китая, готовых к реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Справочно:

Железнодорожный мост между Россией и КНР Нижнеленинское – Тунцзян строится в Еврейской автономной области. Его длина составляет 2,2 км, из которых 309 метров приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Мостовой переход станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока. В реализации проекта с российской стороны участвует Фонд развития Дальнего Востока.

Строительство пограничного мостового перехода Благовещенск — Хэйхэ планируется завершить к 2019 году. Протяженность мостового перехода составит 1,3 км, категория дороги II (4 полосы движения, интенсивность – свыше 6000 тыс. авт./сутки).