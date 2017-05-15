В Хабаровске наградили победителей конкурса профессионального мастерства «Педагогический звездопад». В этом году он проводится в юбилейный 25-й раз. В ходе торжества стало известно имя абсолютного победителя конкурса. В этом году за звание учителя года в очном этапе боролись 128 педагогов. Это воспитатели детских садов, классные руководители, учителя, педагоги дополнительного образования. Всего в конкурсе было предусмотрено 8 номинаций. Как рассказали организаторы, у педагогов были серьезные испытания. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Самое трудное – открытый урок в чужом классе под пристальным вниманием конкурсной комиссии. 24 учителя получили дипломы, памятные знаки и денежные премии. Так в номинации «Лучший учитель года — 2017» победила Инесса Кабузенко – учитель начальных классов школы № 1. Лучшим педагогом дошкольного учреждения признали Наталью Шипанову – воспитателя детского сада № 200. В номинации «Лучший преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности» первое место заняла Валентина Корень – учитель из школы № 63.

В номинации «Самый классный классный» равных не было Инне Еремеевой из гимназии №1. В номинации «Лучший педагог-психолог» победу одержала Надежда Еремич из детского сада № 204. В номинации «Сердце отдаю детям» победу одержал Евгений Образцов – учитель школы № 66. Победителем конкурса в номинации «Лучший учитель года учреждения, реализующего адаптированные общеобразовательные программы» признали Наталью Скалозуб – учителя начальных классов школы № 68.

«Особое внимание мы уделяем номинации, где участвуют молодые педагоги. Мы специально не оговариваем в правилах их стаж – участвовать может любой молодой специалист, если захочет. Нужно сказать, что звездочки у нас очень хорошие зажглись среди молодых учителей», — отметила начальник управления образования Хабаровска Ольга Тен. В номинации «Лучший молодой педагог» было два победителя. Диплом, памятный знак и денежную премию получили учитель английского языка Виктория Завельская и воспитатель детского сада №208 Ольга Дивиченко.

После основной части награждения мэру Хабаровска Александру Соколову вручили конверт с именем абсолютного победителя конкурса. В этом году им стала Наталья Скалозуб. Из рук главы города учитель начальных классов школы № 68 получила знак «Учитель года – 2017», диплом абсолютного победителя и конверт с денежной премией. «Спасибо организаторам за то, что в Хабаровске проводится «Педагогический звездопад. Этот конкурс помогает найти коллег-единомышленников, раскрыться по-новому, с другой стороны посмотреть на профессию», — сказала Наталья Скалозуб.

После церемонии награждения Александр Соколов поздравил учителей с завершением конкурса. Глава города отметил, насколько важна роль педагога в воспитании и обучении молодого поколения, которое вскоре придет развивать страну. «Особое внимание уделяется нашим учителям – за последние годы мы, наверное, больше чем за предыдущие 40 лет выделили квартир педагогам, решаем вопросы получения дополнительного образования, возводим новые детские сады, открываем школы. Мы гордимся полученными плодами от работы педагогических коллективов.

У нас неплохие результаты по ЕГЭ, наши ученики занимают призовые места в краевых и Всероссийских олимпиадах, наши школы, например, кадетская школа, становятся не только призерами, а чемпионами среди образовательных учреждений России. Это дорогого стоит», — сказал мэр Хабаровска. С приветственным словом выступил председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской. Молодых участников конкурса «Педагогический звездопад» наградил председатель Хабаровской городской думы Сергей Савков. А после награждения для гостей мероприятия состоялся праздничный концерт.