Пять семей Хабаровска получили почетный знак мэра города «За заслуги в семейном воспитании». Церемония награждения прошла в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец». Она была приурочена к международному дню семьи. Награды удостаиваются семьи, имеющие не менее пяти детей – родных или приемных. Знак является высшей степенью общественного признания семей в воспитании детей, развивающих и укрепляющих семейные традиции, формирующих у детей чувство высокой гражданственности, патриотизма и нравственности. Алексей и Елена Хлонь в браке 18 лет, воспитывают пятерых сыновей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Главная задача семьи – воспитание детей достойными членами общества. Супруги ведут большую работу по приобщению к здоровому образу жизни, всей семьей участвуют в «Лыжне России», дети с рождения приобщаются к спорту. Евгений и Елена Казаковы вместе 20 лет, имеют пятерых детей. В семье Леонида и Натальи Коряжкиных тоже пятеро младших представителей, супруги связали себя узами брака 16 лет назад. Такой же стаж семейной жизни у Абдулфата и Татьяны Алиевых, которые имеют шесть детей. Шестеро их также у Романа и Татьяны Грушевских, которые создали семью 15 лет назад.

Почетный знак и диплом мэра города, денежную премия в размере 50 тысяч рублей, цветы и подарок вручила каждой семье заместитель мэра города по социальным вопросам Светлана Шевченко. «Хочется, чтобы эти семьи стали примером для молодежи, для тех, кто уже создал семью, примером того, как вместе и дружно проходить через все трудности, проблемы и оставаться счастливыми.

Нам нужно возродить силу и мощь наших семей, только так мы победим все невзгоды. В Хабаровске по инициативе мэр города Александра Николаевича Соколова реализуется программа социальной поддержки, в ее рамках мы помогаем семьям в организации летнего отдыха. Практически решена проблема детсадов для детей от 2 лет до самой школы. Строятся спортивные объекты, ведется работа по сдаче нормативов ГТО. Хабаровские дети становятся победителями многих престижных всероссийских и международных соревнований. Мы будем и дальше продолжать делать все, чтобы помогать хабаровским семьям», — заявила Светлана Шевченко. В качестве особого подарка для собравшихся семей прозвучали номера праздничного концерта творческих коллективов города.