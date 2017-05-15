Хабаровчанам подарили «Дерево Семьи, Любви и Верности». Креативный арт-объект открылся в парке «Северный» дальневосточной столицы в минувшую субботу. В торжественной церемонии, приуроченной к Международному дню семьи, приняли участие авторы замысла, дирекция парка, представители администрации города Хабаровска, молодожены, жители и гости краевого центра. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Напомним, что некоторое время тому назад с предложением установить необычное сооружение к руководству парка обратился председатель Хабаровского регионального отделения Общероссийского движения поддержки флота Юрий Пономарев. Идея нашла живейший отклик и успешно воплотилась в жизнь. Рассказывает директор парка Сергей Галахов: «Реализовать этот проект мы задумывали еще с 2015 года.

Устав от огромного количества замков, которые молодожены постоянно развешивали на парковых оградах и фонарях, а рабочие были вынуждены срезать, так как эти «украшения» портили внешний облик парка, мы нашли в этой задумке прекрасный выход из этой сложной ситуации. Мой жизненный принцип таков: не можешь запретить, значит, надо организовать. И вот итог: сегодня открываем первое в городе «Дерево Семьи, Любви и Верности».

Надеюсь, новобрачным оно понравится и, возможно, в будущем в нашем парке вырастет целая аллея таких деревьев, тем более что этот арт-объект прекрасно дополнил облик любимого хабаровчанами места отдыха, сделав его еще живописнее и привлекательнее. За это большое спасибо специалистам хабаровского рекламного агентства «Жирафа», разработавшим эскиз и изваявшим из металла это чудное деревце». Внешний вид конструкции действительно праздничен, наряден и привлекателен. В целом дерево представляет собою шестигранник: на стальной ствол наварены дуги-ветви, вкупе создающие визуальный эффект сердечка.

Все, за исключением бронзовых рифленых железных листьев, красного цвета. Под «золото» окрашены также два переплетенных обручальных кольца, венчающих крону. Высота полутонного сооружения — около трех метров. Дерево способно нести на себе более 500 килограммов «замочного» веса. Как отметили представители муниципалитета и краевой общественной организации «Союз деловых женщин», горячо поддержавших проект, парком «Северный» дело не ограничится: в конце мая и начале июня такие деревья появятся на набережной Амура и на территории городских прудов, а в перспективе – во всех парках дальневосточной столицы.

В ходе торжества право первыми повесить свой символический замок на семейное древо получили супруги Кондратьевы. Два года назад Галина Витальевна и Петр Романович отметили золотую свадьбу. «В то время, когда мы вступили в брак, таких традиций не соблюдали. Секрет нашей долгой совместной жизни – не в замочках, а в совместной работе: мы оба – педагоги, вместе учили и воспитывали детей. Общие интересы помогали нам преодолевать все преграды.

Сейчас времена изменились, появляются новые обычаи. И если символические замочки на этом дереве будут способствовать укреплению семейных уз, пусть их будет как можно больше», — обратилась к собравшимся Галина Витальевна. Вслед за умудренной опытом парой, свои символические замки на семейное древо водрузили молодожены. Увенчал церемонию свадебный вальс. По мнению авторов проекта, «Дерево любви» обязательно станет интересной достопримечательностью краевого центра и позволит молодоженам исполнить полюбившийся им свадебный ритуал без нарушения порядка в общественных местах. Послужит оно и формированию новых семейных традиций: повзрослевшие родители смогут приводить к дереву своих детей и показывать замки, которые повесили на нем в день свадьбы.