Численность населения Хабаровска по состоянию на 1 апреля составила 616 тысяч человек. Такие данные привел начальник управления экономического развития Александр Анисимов на аппаратном совещании руководителей структурных подразделений администрации Хабаровска. Как рассказал Александр Анисимов, к 1 апреля текущего года хабаровчан стало на 377 человек больше, чем 1 января. Уровень безработицы в городе зафиксирован на уровне 0,38%. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

На 6717 вакансий в центре занятости официально зарегистрированы 1310 безработных (5,1 вакансии на 1 безработного). С января по апрель 2017 года предприятия муниципального сектора экономики смогли выполнить план на 104%. Они смогли сделать работы на сумму 1,84 миллиарда рублей.

При этом производительность труда на одного трудящегося в муниципальном секторе экономики выросла на 4,3% и составила 457 тысяч рублей на человека. Рост показывают и такая сфера экономики, как потребительский рынок. Здесь предприятия розничной торговли за четыре месяца показали оборот в 64,6 миллиарда рублей. Это на 2,4% выше, чем за тот же период прошлого года. Инвестиционный климат в городе также продолжает «теплеть».

С января по апрель в экономику Хабаровска вложено 11,5 миллиарда рублей. Это 103% к уровню того же периода прошлого года. В целом за январь-апрель 2017 года оборот организаций города составил 129 миллиардов рублей, что на 0,9 % выше аналогичного периода 2016 года. При этом по таким видам экономической деятельности, как «Обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха», «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», «Обрабатывающие производства», «Строительство» наблюдается снижение показателей.

Мэр города Александр Соколов, выслушав доклад, сообщил, что муниципальный бюджет в настоящее время устойчивый. Доходы и расходы казны сбалансированы. При этом в городе необходимо продолжить работу по привлечению инвестиций в экономику. «Необходимо увеличить финансовую отдачу от вложенных в муниципальную экономику денег. Нужно всячески способствовать потенциальным инвесторам, оказывать помощь во всех сферах, куда они могут прийти: от промышленности до физической культуры», — сказал Александр Соколов.