В Хабаровске завершился городской конкурс правовых знаний для учащихся 11-х классов общеобразовательных школ. В минувшую пятницу в администрации Хабаровска для итогового интеллектуального сражения собрались 11 победителей первого тура конкурса, который прошел в апреле текущего года и собрал 80 школьников. Финалистам предстояла нелегкая задача: в течение получаса им надлежало дать исчерпывающий ответ на два теоретических вопроса из области права и найти оптимальное решение ситуационной задачи. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как и на первом конкурсном этапе, ребята могли надеяться лишь на свои знания и память: пользоваться специальной, справочной и иной литературой, письменными заметками и уж тем более телефонами и интернетом было запрещено. Стоит отметить, что конкурсное жюри оценивало не только правильность, полноту и лаконичность ответов, но также грамотность и культуру речи конкурсантов, их эрудицию. Памятуя об этом, кое-кто из участников продемонстрировал судьям недюжинные ораторские способности и, отстаивая свою правоту, даже отважился вступить в спор с профессионалами экстра-класса из судейской коллегии.

Все финалисты до последнего сражались за главный приз состязаний – лауреат получает возможность целевого обучения по направлению подготовки «Юриспруденция» в Дальневосточном институте управления – филиале ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации». В вуз победитель поступает в общем потоке – сдает экзамены, как все абитуриенты, но зато по окончании обучения (бесплатного!) его уже будет ждать гарантированное рабочее место в муниципальных структурах, либо, при наличии вакансий, в органах местного самоуправления.

Напомним, что конкурс правовых знаний для учащихся 11-х классов общеобразовательных школ проводится в дальневосточной столице уже в третий раз, и его популярность набирает обороты: если в прошлом году в нем участвовали порядка полусотни юношей и девушек, то в текущем заявки подали более 80 учеников из 22 хабаровских школ. Цели конкурса – правовое просвещение, повышение уровня правовой грамотности учащихся образовательных организаций, подбор кадров для подведомственных администрации города Хабаровска предприятий и учреждений.

Безоговорочную победу в правовой баталии одержал ученик хабаровской школы с углубленным изучением отдельных предметов №80 Павел Кондратенко – он стал обладателем главного приза. На втором и третьем местах – ученик школы с углубленным изучением отдельных предметов №11 Вячеслав Мартасов и учащийся хабаровской экономической гимназии Талыбов Юсиф Гусейн Оглы. В случае, если лауреат не захочет воспользоваться своим трофеем или изберет для обучения другой вуз, его место сможет занять кто-либо из ребят, разделивших с ним победный пьедестал. Церемонию награждения победителей и участников конкурса провела начальник юридического управления администрации города Хабаровска Клавдия Тарасова. Вручив награды и подарки, она пожелала конкурсантам верить в свои силы, уверенно идти к достижению поставленной цели, стремиться быть профессионалами своего дела, а также, не взирая ни на какие трудности, всегда оставаться добрыми, честными и справедливыми людьми.