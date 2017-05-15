Почти 80 тысяч школьников края проведут каникулы в загородных и дневных лагерях

В регионе завершается подготовка к летней оздоровительной кампании. Как проведут школьники края предстоящие каникулы, обсудили члены краевой межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. Заседание прошло в Хабаровске в режиме видеоконференции с районами. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В этом году планируется открыть 533 летние оздоровительные организации, в числе которых 22 загородных лагеря, 434 лагеря с дневным пребыванием детей, 44 лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием на базе школ и 33 палаточных лагеря. Всего они смогут принять более 78 тысяч юных жителей края.

«Ежегодно наши дети отдыхают не только на территории края, но и в других регионах страны. В этом году более 700 школьников отправятся во Всероссийские детские центры «Океан», «Орленок», «Смена» и «Артек». Более тысячи ребят, в том числе детей-сирот и детей-инвалидов, пройдут курс оздоровления в Приморском крае», — добавила министр образования и науки края Алла Кузнецова.

В настоящее время идет активная подготовка лагерей для отдыха детей: проводится ремонт кровель зданий, замена сантехнического оборудования, приобретение постельных принадлежностей, инвентаря, технологического оборудования. Более 80 процентов учреждений уже заключили договоры на поставку продуктов питания. Остальные завершают проведение аукционов.

Представители комиссии подчеркнули, что безопасность лагерей будет обеспечиваться подразделениями вневедомственной охраны и частными охранными организациями. В крае проводится добровольное страхование жизни и здоровья детей на период отдыха в лагерях через страховые компании.

Кроме того, серьезное внимание уделено безопасности перевозок детей к местам отдыха и обратно, на спортивные сборы, соревнования, конкурсы, экскурсии в каникулярный период. Информация в оперативном порядке еженедельно передается в адрес УМВД России по Хабаровскому краю в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и преступлений во время поездок.