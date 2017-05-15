Сезон ярмарок «выходного дня» открылся в Хабаровском крае

В Хабаровске началась работа ярмарок «выходного дня». Самая большая из них открылась на МТЦ «Выборгский».

Здесь организаторы предусмотрели 300 торговых мест. 57 платных в крытом торговом павильоне, остальные — бесплатные под открытым небом на площадке торгового центра. Предприниматели провели благоустройство территории — появились лавочки, спортивные и детские площадки. Кроме того, для покупателей организована бесплатная работа общественного транспорта. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В церемонии открытия принял участие председатель комитета потребительского рынка пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Крецу.

Он оценил условия работы сельхозтоваропроизводителей, которые организовали активную торговлю рыбной и мясной продукцией, соленьями, овощами и многим другим.

По словам руководителя крестьянско-фермерского хозяйства Оксаны Лебедевой, ярмарки «выходного дня» являются хорошей возможностью для местных сельхозтоваропроизводителей представить свою продукцию и найти покупателя. Предприниматель первым из краевых производителей меда получила право использовать логотип «Наш выбор 27».

«Свою деятельность ведем с 2015 года. Пасеки у нас находятся в районе имени Лазо. Мы поступательно наращиваем объемы производства. Например, в прошлом году собрали почти 30 тонн меда. Сегодня хотим расширить линейку своей продукции по выпуску свежезамороженных ягод и дикоросов. Планируем воспользоваться краевой субсидией на эти цели, что позволит нам наладить выпуск сиропов», — сказала Оксана Лебедева.

Одним из главных нововведений этого года является требование продажи мяса и рыбы в закрытых помещениях. В случае уличной торговли необходимо наличие холодильного оборудования. Его организаторы ярмарки предоставляют бесплатно.

«Ярмарки «выходного дня» являются хорошей возможностью для местных фермеров и сельхозтоваропроизводителей реализовать свою продукцию, а для жителей – купить свежие товары по приемлемым ценам. Возможностей для этого стало больше. Количество торговых мест в региональном центре увеличилось практически в три раза. Их будет 467. Кроме того, в большинстве случаев предприниматели готовы предоставлять скидки», — сказал Николай Крецу.

В минувшую субботу аналогичная площадка начала работу и рядом с торговым центром «Экодом». Для сельхозпроизводителей здесь оборудовали 137 мест. Торговые ряды разместились на двух площадках. Первая на улице вдоль парковочной зоны. Вторая оборудована внутри торгового центра.

В ТЦ «Экодом» и МТЦ «Выборгский» ярмарки «выходного дня» будут проходить до октября по субботам и воскресеньям с 8.00 до 14.00. В ближайшее время откроется и третья площадка — на центральном рынке. Она будет работать только по субботам с 8.00 до 19.00.