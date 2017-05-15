Хабаровский край присоединится к Всероссийскому дню посадки леса

20 мая в Хабаровском крае пройдет Всероссийский день посадки леса. Планируется высадить около 45 тысяч сеянцев различных пород деревьев на участке более 45 гектаров. Самая масштабная акция пройдет в районе с. Воронежское-1 Хабаровского района. В ней примут участие жители, представители органов госвласти, местного самоуправления, крупных предприятий, сотрудники МЧС, лесничеств, экологических, общественных организаций, студенты и школьники — всего более 3 тысяч человек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Экологическая акция проходит в регионе уже седьмой год подряд. За это время активисты высадили не менее 220 тысяч саженцев хвойных и лиственных пород на площади более 60 гектаров.

«Участвуя в подобных мероприятиях, мы вносим весомый вклад в сохранение лесного потенциала Хабаровского края, — отметил начальник управления лесами Правительства края Иван Денисов. – Длительное время Дальневосточный регион считался лесоизбыточной территорией, в силу чего здесь и сложилось потребительское отношение к природопользованию. В результате вырубок и лесных пожаров огромные площади лесов превратились в пустыри, горельники и редины. Сейчас восстановить насаждения возможно только при активном участии наших граждан».

Добраться до села Воронежского-1 участники могут самостоятельно или на специально заказанных автобусах. Сбор состоится 20 мая в 10.00 на площади Славы г. Хабаровска. Более подробную информацию можно получить по телефону: (4212) 705-700 (краевое управление лесами).

Ожидается, что к посадке леса в этот день присоединятся и все муниципальные района края. В северных территориях акция может продлиться до 30 мая в зависимости от погодных условий.

Напомним, впервые Всероссийский день посадки леса был организован по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства в Международный год лесов (2011). Основная цель акции – поддержать идею восстановления лесов и воспитания экологической грамотности.