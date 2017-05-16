В Хабаровске учредили Международную ассоциацию туристической индустрии стран АТР. Соответствующие документы были подписаны накануне в Городском дворце культуры в ходе работы форума, в котором приняли участие представители Российского союза туриндустрии, муниципалитетов Хабаровска и Фуюаня, правительства края, генконсульства КНР в Хабаровске, бизнесмены. В состав новой международной организации вошли более 30 китайских туристических фирм из Фуюаня, Бэйдайхэ, Вэйхая, Циньхуандао, а также представители народного правительства уезда Фуюань, отвечающие за развитие туризма. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

С российской стороны к ассоциации присоединились более 26 организаций – участников некоммерческого партнерства «Дальневосточное региональное сообщество туриндустрии». В ходе работы форума его участники выбрали состав правления международной ассоциации.

Президентами новой организации стали Чжу Сыцзюнь – начальник управления по туризму народного правительства г. Фуюань и Анастасия Степашко – председатель правления НП «Дальневосточное региональное сообщество туриндустрии». Новая международная ассоциация призвана наладить взаимодействие российского и китайского туристического бизнеса. Приоритетными направлениями также называются обеспечение качества туристических продуктов и стандартов обслуживания туристов. «Главное, что мы хотим получить – это оперативный обмен информацией.

Обе стороны будут знать о потребностях туристов двух наших стран и исходя из этого создавать продукты, корректировать уже существующие услуги, одним словом – развивать туриндустрию. Другой момент – это решение различных проблем и каких-либо конфликтных ситуаций. Мы можем привлекать местные органы власти для решения этих проблем, можем просить китайскую сторону сделать тоже самое, если дело касается наших туристов за границей и наоборот», — отметила председатель правления НП «Дальневосточное региональное сообщество туриндустрии Анастасия Степашко.

На форуме обсуждались вопросы развития туризма на острове Большой Уссурийский. Как рассказала начальник профильного комитета народного правительства провинции Хэйлунцзян Дяо Шо, китайскую часть острова посетили около 260 тысяч жителей Поднебесной. Здесь уже созданы зоопарк «Медведь» и парк птиц. «На острове возведены несколько объектов инфраструктуры – туристический центр и два отеля, но пока они не используются для проживания, потому что мы пока беспокоимся за чистоту этих мест. В основном там проходят правительственные заседания по различным вопросам», — объяснила Дяо Шо. Кроме создания международной ассоциации, участники форума смогли посетить выставку объектов туристической инфраструктуры Хабаровского края.

Представители турфирм КНР смогли пообщаться с российскими коллегами. Кроме того, состоялись презентации туристических фирм и городов Китая. В ответ свои возможности, продукты и направления представили местные туркомпании и организации. «Добрососедские отношения России и Китайской Народной Республики, устойчивый рост взаимного туристического потока между городами Китая и Хабаровском открывает новые возможности взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма. Я уверен, что обмен опытом в рамках форума и создание международной ассоциации создадут базу для решения приоритетных задач индустрии туризма. Взаимодействие участников туристического бизнеса двух стран станет залогом успешного развития экономики региона. Хотелось бы видеть повышение качества обслуживания туристов и увеличение количества рекреационных зон», — сказал вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Работа форума участников международной ассоциации туристической индустрии стран АТР продлится до среды. Гости поближе смогут познакомиться с музеями Хабаровска, посетят магазины. Также в плане пребывания прогулка на яхтах по Амуру и осмотр понтонов для рыбалки, дегустация блюд русской кухни в тематическом кафе.