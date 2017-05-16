65 дворов Хабаровска благоустроят на средства муниципальных грантов в этом году. Ремонт дворовых территорий начнётся 1 июля. Об этом было сказано на заседании комитета по городскому хозяйству Хабаровской гордумы. С докладом выступил заместитель начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации краевого центра Анатолий Климочкин. «На заседании конкурсной комиссии по проведению в 2017 году открытого конкурса на получение муниципальных грантов в области благоустройства дворовых территорий утвержден перечень заявок участников конкурса, согласно которому общая стоимость мероприятий составила 64,5 миллиона рублей по 65 объектам», — рассказал Анатолий Климочкин. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Грант выделяется на условиях софинансирования с собственниками. Доля муниципалитета в этом году составит почти 36,5 миллиона, сумма вложений жильцов – более 27 миллионов рублей. Этот конкурс в Хабаровске проводится уже 12 лет подряд. В этом году грантовые средства жители домов могут потратить не только на ремонт дворов и установку в них малых архитектурных форм, но и на приобретение и монтаж заглубленных мусорных контейнеров. Благоустроить дворы необходимо до 31 октября 2017 года. Кроме того, 57 дворов в этом году будут благоустроены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».