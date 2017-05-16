Одиннадцать тысяч хабаровских школьников отдохнут этим летом в 244 лагерях отдыха с дневным пребыванием. Об этом было заявлено на заседании комитета по социальным вопросам Хабаровской городской думы. Такие лагеря остаются самой востребованной формой отдыха и оздоровления детей. В 2017 году они будут организованы на базе восьмидесяти одного учебного учреждения. Планируется, что в них отдохнут на 6 процентов больше детей, чем в прошлом году. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

На базе таких учреждений организованы профильные лагеря «Робототехника», «Лего», «Компьютерная графика и дизайн». Будут работать смены юных пожарных, спасателей инспекторов ПДД. Растет число лагерей туристко-краеведческой направленности, которые знакомят детей с историей города, края, достопримечательностями. Набирает обороты движение ГТО. На базе ряда учебных заведений подготовлены такие программы, как «Олимпийские резервы» (школа №12), «Фитнес-лето» (школа № 77), «Объединение ГТО» (школа №32).

Планируется работа шести лагерей труда и отдыха. Услуги образовательного туризма впервые предложат детско-юношеский центр «Техноспектр», детский эколого-биологическйи центр, центр детского творчества «Народные ремесла», детско-юношеский центр «Поиск». Первая смена в хабаровских лагерях детского отдыха стартует 1 июня, она продлится три недели. Стоимость путевки составит от 3800 до 4700 рублей, из них родительская плата не превысит 3427 рублей.

Кроме того, летом будет организован детский отдых в четырех загородных оздоровительных лагерях на 4300 мест – им. Олега Кошевого, «Мир детства», им. К. Заслонова, «Олимп». Стоимость путевок в лагеря составляет от 10 до 34 тысяч рублей. При средней стоимости путевки в 31 тысячу рублей на 21 день родительская плата составит 19,5 тысячи. Летом будут работать шесть подростково-молодежных клубов по месту жительства, летом планируется открытие еще одного клуба на ДОСах. Продолжит развиваться трудовое движение старшеклассников. В 121 отряде будут работать 1829 человек. Они займутся благоустройством территории, помощью ветеранам, детям-инвалидам, организацией культурно-массовых мероприятий. В нынешнем году увеличилась заработная плата, теперь бойцы такого отряда получат зарплату 3300 рублей (в 2016 году – 2954 рубля).