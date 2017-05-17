В Хабаровске стартовал кинофестиваль «Кино без барьеров». Мероприятие приурочено ко Дню города и проводится при поддержке администрации краевого центра. На протяжении нескольких дней в кинотеатрах «Дружба», «Гигант» и «Совкино» будут показывать жизнеутверждающие фильмы о людях с ограниченными возможностями здоровья. По словам организаторов, все картины они привезли из Москвы с международного кинофестиваля. «Все фильмы русского производства. Мы лишь работаем над субтитрами к произведениям. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Раньше показывали и зарубежные киноленты, но все же остановились на отечественных, потому что только российские фильмы могут показать проблемы наших людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы выбираем только жизнеутверждающие картины, чтобы их можно было обсудить, а тот опыт, который показан в лентах, попробовать применить у нас в городе», — рассказала организатор кинофестиваля Вера Переверзева. В этом году впервые будут показаны фильмы для слабовидящих и незрячих горожан. Организаторы подготовили киноленты с тифлопереводом и пригласили специалистов, которые работают в этой сфере, сопровождать сеанс.

Сама технология призвана помочь инвалидам по зрению «увидеть кино». Кроме стандартной звуковой дорожки, в фильме задействована дорожка тифлокомментатора, который описывает все происходящее на экране. Например, эмоции героев или обстановку, одним словом – все детали, которые необходимы для полного представления о фильме. Показ картин с тифлопереводом пройдет в кинотеатре «Совкино». «Кинофестиваль у нас проводится уже в девятый раз.

В организации его задействовано много структур и организаций, но главное, что не только в организации, а и в решении проблем людей с ограниченными возможностями здоровья. Радует, что все больше и больше наше общество чувствует необходимость участвовать в этих процессах, создавать такое общество, где было бы комфортно учиться, работать и жить всем, в том числе и людям, которым сложнее всего», — рассказала заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Светлана Шевченко. Как отмечают организаторы фестиваля, именно «Кино без барьеров» послужило 9 лет назад отправной точкой для старта программы «Доступная среда».

С тех пор для комфортного проживания и передвижения инвалидов было сделано многое. «Лидерами по доступности у нас являются крупные торговые центры и банки, некоторые учреждения оказания услуг. Мы не говорим только о наличии пандуса. Сейчас все больше учреждений комплексно обслуживают инвалидов. Их встречают, помогают воспользоваться различными сервисами, консультируют», — рассказала начальник управления социальной работы с населением администрации Хабаровска Наталья Чечелева. Положительные тенденции по доступности отмечают и в сфере общественного транспорта.

Как рассказал начальник профильного управления администрации Хабаровска Сергей Суковатый, правила нового конкурса на предоставление маршрутов обслуживания сделали большой шаг в сторону доступности. «То, что раньше было только на муниципальных транспортных предприятиях – низкопольные автобусы, трамваи – сейчас активно приобретается и представителями бизнеса. Сегодня у нас машины, которые оснащены не только низким полом, но и автоинформаторами для слабовидящих людей, электронными табло. Все это – условия конкурса. Уже сейчас такие автобусы и малой вместимости, и большой, курсируют по маршрутам №№ 25, 40, 56, 73 и другим», — отметил Сергей Суковатый. Традиционно кинофестиваль пройдет на нескольких площадках. Одной из них станет библиотека имени Н. Д. Наволочкина. Здесь самым маленьким зрителям покажут короткометражные картины и мультфильмы о жизни людей, не похожих на них. В ходе работы фестиваля пройдут различные мастер-классы. 19 мая состоятся заключительные сеансы кинофестиваля. Они пройдут в кинотеатрах «Совкино» и «Гигант».