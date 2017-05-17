От мусорных терриконов Хабаровск избавят индивидуальные контейнеры. Точнее, речь идет о спасении частного сектора дальневосточной столицы, некоторые улицы и переулки которого на сегодняшний день представляют собой настоящие свалки, превосходящие друг друга высотой и площадью. Как рассказал начальник отдела эксплуатации АО «Спецавтохозяйство» Константин Балушкин, «мусорный» вопрос в городе стоит как никогда остро. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Главная причина возникновения огромных помоек кроется в том, что индивидуальные предприниматели не желают заключать договоры на вывоз мусора. Они попросту сваливают его там, где им это удобно, и где есть вероятность остаться незамеченными – на контейнерные площадки частного сектора, жители которого, нужно отметить, также не торопятся подписывать соглашения об утилизации своих бытовых отходов. «Ежедневно нам приходится привлекать свою и дополнительную технику для разбора и вывоза этих завалов.

Предприятие несет просто огромные убытки – до 30 миллионов рублей в год: в такую сумму обходится расчистка территорий частного сектора. Договоры на вывоз твердых бытовых отходов с нами заключили лишь около 18% домовладельцев-частников, хотя ежемесячная плата за чистоту не столь уж и высока – порядка 77 рублей в месяц с каждого подворья», — сказал он. В мусоре утопают улицы Оборская, Черниговская, Приморская и ряд других. На ликвидацию только одной из огромных свалок, которыми они изобилуют, требуется два грузовика и несколько часов работы бригады мусорщиков. Большую часть отходов они вынуждены разгребать вручную, так как мусоровозы просто не могут сразу подъехать к контейнерной площадке, погребенной под хламом.

Впрочем, есть шанс изменить ситуацию к лучшему. На днях «Спецавтохозяйство» приступило к проведению эксперимента. Уже закуплено пять сотен 120-литровых индивидуальных пластиковых контейнеров, оснащенных крышками и колесами. Их будут выдавать владельцам частных домов при заключении договора на утилизацию ТБО. Разовый вывоз мусора из такого контейнера обойдется домовладельцу в 55 рублей. За отходами к частным домам машины будут приезжать по графику — один или два раза в неделю, по мере заполнения емкостей.

На участках улиц, где установят такие индивидуальные мусоросборники, контейнерные площадки будут ликвидированы – так уже случилось на улице Связной, которая распрощалась с тремя пунктами для массового складирования отходов. Вместо них планируется высадить деревья. Может быть, тогда на улицы и в переулки частного сектора вернется чистота, а вместо зловонных мусорных куч будут благоухать яблони и груши.