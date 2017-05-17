«Ночь в Экологическом» впервые пройдёт в Хабаровске. Всех желающих приглашают в детский эколого-биологический центр, где гости смогут пройти квесты и почувствовать себя учёными и первооткрывателями. В центре будут работать несколько площадок. Участникам игр предстоит отыскать скелеты древних животных и растений, в «Лаборатории «Микромир» гости увидят то, что обычно скрыто от человеческого глаза. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

На площадке «Экосферика» можно будет составить меню на ужин для медведя, совы или лягушки. Веревочный городок на площадке «Юные туристы» предоставит возможность в городских условиях стать туристом-альпинистом. Также в эколого-биологическом центре гости смогут выполнить научные эксперименты и поучаствовать в экологических соревнованиях. Все участники получат подарки. «Ночь в Экологическом» пройдёт 19 мая в 19 часов по адресу: переулок Ремесленный, 3. Вход на мероприятие свободный.