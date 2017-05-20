Лучшие дрифтеры Дальнего Востока выступят в Хабаровске

Второй этап Российской дрифт-серии (РДС-Восток) пройдёт на большой парковке арены «Ерофей» уже 27 и 28 мая. Ранее организаторы сообщали, что в этом году в соревновании участвует непривычно много новичков. Однако и «тяжёлая артиллерия» серии не остаётся в стороне. Так, в числе прочих, готовятся к выступлению одни из самых опытных гонщиков России – Константин Авшаров и Макар Черныш.

Макар Черныш – любимец не только хабаровской, но и приморской публики, начал этот сезон, что называется, «с места в карьер» — победа в квалификации и в гонке порадовала его болельщиков. Как утверждает сам пилот, такой результат был достигнут на автомобиле с небольшой мощностью:

«На первом этапе я два дня боролся с подвеской, — говорит Макар Черныш, пилот РДС-Восток, пытался поймать нужные настройки, но вроде всё получилось – ехал комфортно. Мне чуть не хватало мощности, потому что установили новый мотор, и я ехал в щадящем режиме, но к Хабаровску можно будет поднакрутить буста (буст контроллер (boostcontroller) — прибор для управления наддувом на турбированном автомобиле – прим. авт.). Загадывать не буду, но мой автомобиль точно способен на большее!»

Напомним, в прошлом сезоне Макар Черныш был вынужден пропустить несколько этапов РДС-Восток. Гонщик утверждает, что за год многое поменялось:

«Всё меняется. Если раньше в техпарке была атмосфера дружеская, семейная, что ли, сегодня пришла другая атмосфера – конкуренции, соперничества. Не могу сказать, что мне это нравится, но это, наверняка, неизбежно – серия развивается, приходят новые пилоты, спонсоры».

На все этапы Макар Черныш приезжает из родного Благовещенска, и, как утверждает сам гонщик, соревнования в Хабаровске нравятся ему уже только тем, что на дорогу уходит меньше времени:

«Хабаровск круче уже тем, что туда ехать 6 часов. До Владивостока я обычно добираюсь сутки… Я так скажу, самый большой плюс в Хабаровске – это болельщики. Живые люди! Здесь есть, ради кого погазовать. Это особенно чувствуешь после заезда, когда у трибун проезжаешь – ух там шумят! Ну и друзей на трибуне больше – из Благовещенска всё же проще до Хабаровска добраться, а я рад всем!».

Ещё один гонщик, на секундочку, самый опытный дрифтер в стране, Константин Авшаров хотел, как он сам говорит, взять паузу на год и отдохнуть от дрифта, но не случилось:

«Я не планировал принимать участие в этом сезоне, — говорит Константин Авшаров, пилот РДС-Восток, дело в том, что предыдущая моя машина, которую все знают здесь, сломалась на D1 в прошлом году и стоит разобранная, я ею не занимался. Нынешний автомобиль — это 14-я Сильвия, машина строилась «с ноля» почти два года, на ней я участвовал в РДС-Сибирь. Когда я её привёз из Красноярска во Владивосток, решил разобрать и собрать для себя, планировал кататься, когда время будет свободное. Думал, что к концу этого сезона её доделаю. Но потом появилась возможность участвовать, и решил её экстренно доделывать. Справились за месяц! Сейчас впереди настройка автомобиля, тренироваться будем уже в Хабаровске. Но мне нравится, как она управляется».

Кстати, первый этап РДС-Восток Константин Авшаров провёл в этом году в качестве зрителя:

«Нон-стопом заниматься дрифтом – не совсем интересно. Иногда нужно отдохнуть физически и морально, взбодриться, со стороны посмотреть, проанализировать. Я был в этом году и на первом этапе в Москве… Вообще на трибуне прикольно, я кайфовал. Так что всех хабаровчан также приглашаю на соревнования – смотрите, кайфуйте, если будет холодно, одевайтесь теплее, будет жарко – раздевайтесь, кричите и болейте за нас и за красивый дрифт!»

К слову, в этом году билет на два соревновательных дня в стоячую зону обойдётся в 500 рублей, а билет на трибуну – 1000 рублей.

Обращаем ваше внимание на то, что парковка арены «Ерофей» будет полностью занята для зачётной трассы соревнования, поэтому гостей на место проведения соревнования просят приезжать на общественном транспорте или воспользоваться услугами такси.