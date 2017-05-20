Хабаровский филиал Почты России вошел в число лучших работодателей города

17 мая в Хабаровске прошел седьмой ежегодный конкурс «Лучший работодатель года по содействию занятости населения». Хабаровский филиал Почты России занял второе место среди купных предприятий города. Диплом победителя на торжественном мероприятии в Администрации города Хабаровска вручили директору Почты России в макрорегионе Дальний Восток Виталию Смирнову.

«Почта России – компания, которая идет в ногу со временем, постоянно меняется и модернизируется. Одновременно с развитием почтовых технологий и обеспечением работников самым современным оборудованием, повышением финансовых результатов, мы продолжаем ежедневную работу и над уровнем социальной защищенности наших сотрудников. Нашему коллективу приятно, что работа предприятия отмечена этой наградой, мы будем и дальше продолжать работу в данном направлений» — прокомментировал Виталий Смирнов.

Сегодня Почта России – это одно из немногих предприятий региона, которое заключает коллективный договор с профсоюзными организациями, что позволяет защищать работников и дает многие социальные гарантии. Предприятие регулярно увеличивает размер материальной помощи для сотрудников, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, а также нуждающихся в экстренном дорогостоящем лечении, расширяет диапазон возраста детей работников, которым предоставляется доплата стоимости санаторных путевок, вводит новые направления страхования сотрудников и их детей от несчастных случаев и болезней.

Хабаровский филиал Почты России ведет активное взаимодействие с центром занятости населения, старается оказать содействие трудоустройству многих групп населения. К примеру, в 2016 году на работу было принято более полусотни школьников. Помимо прочего, Почта России всегда старается встать на сторону своего работника в решении сложных жизненных ситуаций.

Напомним, конкурс «Лучший работодатель года по содействию занятости населения» проводится с целью снижения напряженности на рынке труда путем организации общественных работ, временного трудоустройства, создания постоянных рабочих мест для инвалидов, многодетных семей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов; а также повышения социальной ответственности работодателей в сфере трудовых отношений. Его организаторы – администрация города, Центр занятости населения города Хабаровска и некоммерческая организация «Объединение работодателей города Хабаровска».

Определяющими являются следующие показатели: трудоустройство по направлениям службы занятости, трудоустройство многодетных родителей, инвалидов и молодежи, организация общественных работ и стажировки. Учитываются также своевременность выплаты заработной платы, отсутствие задолженности по налоговым и другим обязательным платежам. Кроме того, комиссия принимает во внимание наличие коллективного договора между администрацией и коллективом предприятия, организацию обучения, повышения квалификации работающих за счет средств работодателя.