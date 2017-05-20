На Дальнем Востоке в 2017 году АРЧК ДВ трудоустроит около 4500 специалистов

В 2016 году на предприятия Дальнего Востока при помощи АРЧК ДВ было трудоустроено более 4000 специалистов. Об этом заявил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков в ходе итоговой коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«Прошедший год стал для Агентства годом становления: мы начали работу с более чем 100 предприятиями Дальнего Востока, предлагая им решения в области привлечения уникальных и массовых специалистов, обучения и развития персонала, подготовки отраслевых обзоров и исследований, содействия адаптации специалистов на новом месте. В текущем году перед нами стоит столь же амбициозная задача – помочь с трудоустройством еще 4500 специалистов», — подчеркнул Валентин Тимаков.

С 2016 года Агентствообеспечивает организационно-метологическое сопровождение программы «Дальневосточный гектар». Так, в прошлом году Агентство обеспечило работу «горячей линии» программы. На первых этапах, когда земельные участки были доступны для получения только дальневосточникам, более 42 000 граждан получили консультационную поддержку. Агентство также обеспечило обучение 1290 представителей уполномоченных органов, отвечающих за прием и обработку заявлений граждан, а также предложило гражданам 30 типовых решений использования «дальневосточных гектаров», составило реестр около 100 действующих мер государственной поддержки для жителей Дальнего Востока и переезжающих в регион.

В этом году, на всероссийском этапе реализации программы, Агентство продолжает оказывать консультационную поддержку гражданам.

«Мы ожидаем, что более 150 000 обращений граждан по программе «Дальневосточный гектар» будет обработано. Готовы оказать инициативным гражданам, заинтересованным в создании селений и новых населенных пунктов, всю необходимую помощь. Ведем работу по созданию центра поддержки получателям земельных участков», — отметил Валентин Тимаков.

В заключении своего выступления Валентин Тимаков подчеркнул, что работа Агентства будет направлена на то, чтобы сделать Дальний Восток модным и популярным местом для жизни.​