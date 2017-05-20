Госдума предлагает создать комиссию по Дальнему Востоку в совете законодателей

Для Дальнего Востока может быть создана специальная комиссия по Дальнему Востоку в рамках совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. Такое заявление сделала вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая на заседании Коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«В рамках деятельности парламента мне поручена координация работы совета законодателей. Я предлагаю сделать нам в рамках совета законодателей специальную комиссию для Дальнего Востока. В комиссию войдут руководители законодательных органов Дальнего Востока, губернаторы и представители Минвостокразвития России. Эта новая эффективная рабочая площадка позволит не только готовить новые решения и законодательные инициативы, но и обеспечивать анализ правоприменения и полностью решение этих вопросов», — рассказала Ирина Яровая.

По ее словам, «парламент внёс существенный вклад в создание институциональных основ развития Дальнего Востока». «Только за последний год были приняты законы, которые направлены на повышение качества жизни людей и снятие барьеров в развитии бизнеса. Это законы о «дальневосточном гектаре», налоговых каникулах для дальневосточных гостиниц, понижении тарифа на электроэнергию для промышленных предприятий, расширении режима свободного порта, круизном судоходстве, о выравнивании тарифов на электроэнергию для предприятий Дальнего Востока с общероссийскими. И мы продолжим работу, чтобы сформировать дополнительные решения в интересах жителей Дальнего Востока, и, что принципиально важно, обеспечить надлежащее правоприменение практической реализации новых возможностей», – подчеркнула вице-спикер ГосДумы.

Парламентарий напомнила, что развитие Дальнего Востока является национальным стратегическим приоритетом.

«В современном мире, современном геополитическом формате это не просто вопрос развития территории, это ещё и вопрос экономической и национальной безопасности России, новый перспективный вектор международного сотрудничества, – подчеркнула вице-спикер Госдумы. – Развитие Дальнего Востока, повышение качества жизни людей – это комплексный приоритетный проект. Дальний Восток всегда требовал нестандартных решений, особых форм поддержки бизнеса, мер, направленных на увеличение населения, социальных проектов. И в связи с этим, у Министерства по развитию Дальнего Востока особая функция, особое предназначение и особая ответственность».

Напомним, в Москве прошло итоговое заседание коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, посвященное подведению итогов 2016 года и задачах, поставленных на 2017 год. В мероприятии приняли участие вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, главы субъектов Дальнего Востока, члены Коллегии Минвостокразвития России, представители органов федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности.

Участники заседания обсудили итоги работы Министерства за отчетный период, создание на Дальнем Востоке территорий опережающего развития, государственную поддержку значимых инвестпроектов, привлечение инвесторов в Свободный порт Владивосток, реализацию программы «Дальневосточный гектар», подготовку к предстоящему третьему Восточному экономическому форуму.​