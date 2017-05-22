Заседание антинаркотической комиссии состоялось в Правительстве края

Под руководством заместителя Председателя Правительства края по вопросам безопасности Ивана Ильца состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии. Его участники обсудили подготовку к проведению профилактической операции «Мак». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Это ежегодное мероприятие, которое проводят правоохранители совместно с органами власти на местах. Полицейские будут вести поиск и уничтожать очаги произрастания растений канабисной группы, ликвидировать точки сбыта. Рейды планируется начать уже в конце мая.

Как отмечалось на заседании, в прошлом году проведение операции принесло хорошие результаты. С июня по сентябрь в ней было задействовано более 400 человек. Это сотрудники органов внутренних дел, различных силовых структур, представители администраций муниципальных районов. Слаженная работа позволила выявить около 450 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения. Уничтожено 40 очагов произрастания дикорастущих наркокультур на общей площадью 35,6 га.

Отмечалось, что несмотря на положительные результаты по сокращению сырьевой базы каннабисных видов наркотиков в крае, пока в полной мере не удается установить все места произрастания конопли. Большинство из них располагаются в отдаленных и труднодоступных местах, в том числе в лесных массивах. В этом вопросе правоохранителям могут помочь органы местного самоуправления, представители охотоведческих и лесных хозяйств, которых будут активно привлекать к совместной работе. Больше внимания этой проблеме должны уделять и руководители муниципальных образований, которым необходимо переформатировать работу своих антинаркотических комиссий.

«Их не нужно проводить формально. Главная задача таких рабочих групп – стабилизация наркоситуации, реабилитация наркозависимых, выявление и ликвидация очагов произрастания наркотиков каннабисной группы», — подчеркнул Иван Ильц.