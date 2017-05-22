Сборная края завоевала 13 медалей на чемпионате «WorldSkills Russia — 2017»

Молодые специалисты рабочих профессий Хабаровского края стали победителями и призерами V Национального чемпионата «Молодые профессионалы — 2017» по стандартам WorldSkills, который прошел в Краснодаре на базе выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Первое место в компетенции «Технология моды» завоевала студентка Хабаровского технологического колледжа Олеся Будко. В номинации «Управление бульдозером» не было равных Даниилу Морилову из Комсомольского лесопромышленного техникума. Юрий Беляков из Хабаровского дорожно-строительного колледжа победил в компетенции «Управление экскаватором».

Также в копилке сборной края – пять серебряных и три бронзовых медали. В том числе третье место в соревнованиях JuniorSkills завоевали учащиеся хабаровской школы № 68 в компетенции «Электромонтажные работы». Две медали за профмастерство (Medallion for Exellence) взяли студентка Комсомольского-на-Амуре государственного технического техникума Асафьева Елизавета в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и Бурдин Андрей из Хорского агропромышленного техникума по направлению «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

Как отметила министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова, команда региона с каждым годом выступает на российском уровне все увереннее.

«Наши ребята завоевали в два раза больше медалей на Национальном чемпионате, чем в прошлом году. Прогресс на лицо, и все это благодаря стараниям наших школьников, студентов и их опытных наставников. В учебно-производственных центрах модернизируется оборудование, ребята постоянно стажируются как на наших площадках, так и за рубежом. Правительство края продолжит делать все, чтобы наша команда с каждым годом укрепляла позиции на национальном и международном уровнях», — добавила Алла Кузнецова.

Напомним, в финальных соревнованиях V Национального чемпионата «WorldSkills Russia — 2017» приняли участие более 1300 студентов колледжей, техникумов и школьников. Они соревновались по 109 компетенциям. Работу молодых и юных рабочих специалистов оценивали более 1600 экспертов. В рейтинг медального зачета по итогам чемпионата вышли команды 51 региона. Хабаровский край представили 36 участников и 27 экспертов.

В 2020 году хозяином Национального чемпионата «Молодые профессионалы» станет Хабаровский край. Такое решение приняла экспертная конкурсная комиссия.