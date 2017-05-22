В краевом центре прошел масштабный фестиваль молодежи «Хабаровск. НАШ». Арена «Ерофей» собрала более 10 тысяч гостей. 5 тысяч школьников, воспитанников детских садов, студентов подготовили целое действо для зрителей. Они провели парад учебных заведений Хабаровска, показали спортивную и творческую жизнь молодежи в ходе выступлений. Ребята из церемониальных отрядов чеканили шаг и демонстрировали упражнения с оружием. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Затем участники фестиваля выстроились на арене, образовав слова «Хабаровск НАШ». Кульминацией фестиваля стало награждение прославивших Хабаровск и Хабаровский край студентов и школьников. «Мы выбрали самых лучших ребят, которые добились весомых результатов в спорте, в учебе – к примеру, победили во Всероссийских олимпиадах, или же проявили себя в культуре и творчестве. Наш фестиваль приурочен ко Дню города. Кроме того, это еще и подведение итогов перед окончанием учебного года», — рассказала начальник управления образования администрации Хабаровска Ольга Тен.

Восемь наград особо отличившимся вручил вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Памятный знак получили Синь Фанин из гимназии № 1 – победитель Всероссийской олимпиады по китайскому языку, Сергей Поляков из математического лицея – победитель Всероссийской олимпиады по физической культуре. За высокие спортивные достижения памятный знак получила женская мини-футбольная команда школы № 27. Юные спортсменки одержали победу во Всероссийских соревнованиях.

Вероника Ким из 67-й школы стала чемпионкой Российской Федерации и мира по тхэквон-до. Варвара Ненахова из школы № 56 стала победительницей Кубка мира – 2017 по зимнему плаванию. Павел Штюля свой памятный знак получил за победу в Кубке мира – 2016 по тхэквондо. За активное участие в творческой жизни города и края памятный знак получила Диана Слипецкая из многопрофильного лицея.

Она является автором персональной художественной выставки «Сказки о Китае», а также многократным победителем международных и Всероссийских творческих конкурсов и фестивалей. Карина Шагинян из школы № 72 стала победителем национального молодежного патриотического конкурса 2017 года «Моя гордость – моя Россия!». В своем приветственном слове вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук поблагодарил гостей и участников фестиваля.

«Те, кто сюда пришел и участвует в этом фестивале, – это истинные патриоты. Это те, кто любит город Хабаровск и Хабаровский край, те, кто любит Россию! Я горжусь вами и надеюсь, что вы все будете и впредь учиться только на отлично, добиваться успехов в спорте и творчестве, останетесь в городе после окончания школы и будете работать здесь и развивать дальневосточную столицу», — сказал Сергей Кравчук. В ходе фестиваля представители школ города получили письма мира, которые будут направлены в 78 государств.