Школьники и студенты Хабаровска получили путевки на работу. Традиционно перед началом каникул в краевом центре дан старт летней трудовой четверти трудотрядов старшеклассников и третьего трудового семестра студенческих отрядов. Торжественная церемония состоялась на площади «Город воинской славы». Из рук вице-мэра Хабаровска Сергея Кравчука командиры районных штабов старшеклассников получили путевки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Я надеюсь, что все, кто получил путевки, станут нашими помощниками и партнерами в наведении порядка в городе и крае. Вас ждут социально важные объекты и территории. Вы сможете сделать наш город красивее, благоустроеннее и привлекательнее», — обратился к собравшимся Сергей Кравчук. В общей сложности в мероприятии приняли участие более 1000 человек.

Это ученики общеобразовательных школ, студенты, руководители различных образовательных учреждений. Как рассказал начальник городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Евгений Дёмин, летом этого года на социально значимых объектах города будет работать 1829 человек. «В этом году увеличилось количество трудовых отрядов старшеклассников. Теперь их 124, то есть добавилось еще три по сравнению с прошлым годом. Кроме того, благодаря поддержке депутатов гордумы, удалось увеличить заработную плату ребятам.

В этом году она будет составлять 3300 рублей. Также увеличится количество бойцов студенческих стройотрядов на сто человек», — рассказал Евгений Демин. Школьников Хабаровска ожидают традиционные направления работы, такие, как благоустройство дворов и парков, проведение культурно-массовой и спортивной работы на жилмассивах, работа со сверстниками, имеющими ограниченные физические возможности здоровья, оказание помощи ветеранам, социальная работа с отдельными категориями населения и другие.

Помимо работы, школьники будут ходить на экскурсии, участвовать в фестивалях, различных конкурсах и спортивных играх эстафетах. Студенты на время третьего трудового семестра будут заняты на путине, смогут поработать на строительстве объектов, поработают в качестве проводников и вожатых, помогут в организации различных семинаров. Помимо заработной платы, бойцы отрядов получат удостоверения о повышении квалификации.