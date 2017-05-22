Десять молодых сосен были высажены во время субботника на площади поселка имени Горького. А самая первая аллея сосен, которая ныне горделиво возвышается над площадью, появилась в начале 2000-х годов. 20 мая нынешнего года, как и более 15 лет назад, в посадке деревьев приняли участие депутат Законодательной думы Хабаровского края Ирина Штепа и вице-мэр города Сергей Кравчук. К ним присоединились председатель комитета по управлению Железнодорожным районом Денис Андреев, а также генеральный директор управляющей компании «ДВСРК Горький» Алексей Болванович. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Ряд молодых сосен был высажен по левую руку от памятника Максиму Горькому. А с другой стороны от памятника деревца появились чуть более полугода назад, они уже прижились. Высаженные в прошлом году деревья проверили, провели санитарную обрезку ветвей, одно деревце нуждается в замене. Это довольно распространенный случай, ведь в уходе за соснами много тонкостей и особенностей. Сергей Кравчук поделился своим опытом и знаниями об особенностях ухода за соснами с собравшимися: «Сосны очень влаголюбивые растения, прибавляют около 50 сантиметров в год. Их возраст легко определить по расстоянию между рядами ветвей».

Новым саженцам не более 5 лет, что хорошо видно по их ветвям. Как известно, 2017 год объявлен годом экологии в России, однако озеленение территории города для администрации Хабаровска – постоянная и необходимая составляющая деятельности. «Каждое новое дерево – это новая жизнь, ценный вклад в развитие и благоустройство нашего города.

Город хорошеет день ото дня, и меня, как коренную хабаровчанку, это радует. Но особенно важно для меня как для депутата развитие поселка имени Горького – моего избирательного округа. Ведь я несу ответственность перед людьми, которые мне доверились, отдав свой голос на выборах», — отметила Ирина Штепа. Неизменно в дни субботников верными помощниками в благоустройстве скверов и парков является молодежь. Студенты Хабаровского торгово-экономического техникума приняли активное участие в очистке территории площади и в высадке деревьев.

«Подобные мероприятия обладают особой социальной значимостью и являются не рутинной работой по озеленению территории, а заставляют каждого, кому доведется поучаствовать в нем, сполна ощутить свой пусть и небольшой вклад в большое и важное общее дело по благоустройству родного города», — сказал Денис Андреев. Он также сообщил, что в этом году планируется ремонт памятника Максиму Горькому, в следующем – ремонт самой площади. Мероприятием в поселке имени Горького дело не ограничилось. Уже 21 мая сотрудники администрации города и активисты хабаровского клуба автолюбителей «Hybrid club DV» совместно высадили более 20 деревьев в сквере «Восточный».