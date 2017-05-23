Сегодня депутаты городской думы выбрали Почетного гражданина Хабаровска 2017 года. По традиции, голосование за кандидатов проводится накануне Дня города. Единственного претендента – историка Александра Филонова – народным избранникам представила заместитель мэра по социальным вопросам Светлана Шевченко. «Звание Почетного гражданина присваивается в знак призвания особо выдающихся заслуг граждан перед городом, поощрения их личной деятельности, направленной на пользу Хабаровску, обеспечения его благополучия и процветания. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В этом году на присвоение почетного звания у нас одна кандидатура. Это ветеран пограничной службы, почетный член Хабаровского краевого отделения Русского географического общества, ученый секретарь Приамурского географического общества Александр Михайлович Филонов. Его кандидатуру выдвинули 7 организаций и поддержали 3 общественные организации», — отметила Светлана Шевченко.

Среди заслуг ходатайствующие организации указали многолетнюю активную просветительскую и исследовательскую работу Александра Филонова, которая способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения, духовному и нравственному развитию общества. Александр Михайлович является автором пяти книг об истории и современных проблемах Хабаровска, становлении пограничной охраны на Дальнем Востоке. Александр Филонов более 20 лет занимается исследованием истории региона, города Хабаровска, пограничной охраны, войн и военных конфликтов на Дальнем Востоке.

Он является автором книг «Демаркации не подлежит» об островах Большой Уссурийский и Тарабаров, «Три ипостаси Якова Дьяченко», «Дальневосточники в годы Второй мировой войны». Его историческая работа послужила основой для увековечения в городе подвигов мастера пограничного следопытства Никиты Карацупы, маршала Александра Василевского и других исторических личностей.

Одним из важных достижений Александра Филонова сторонники его кандидатуры считают разработку исторического обоснования заслуг города Хабаровска в присвоении почетного звания «Город воинской славы». Ознакомившись с материалами, докладом заместителя мэра города по социальным вопросам Светланы Шевченко, выступлением сторонника кандидата – председателя совета ветеранов-пограничников Виталия Хромова и председателем совета почетных граждан Хабаровска Николая Данилюка, депутаты приступили к процедуре тайного голосования.

Так как кандидатура была одна, можно было голосовать «за» или «против» присвоения звания Почетного гражданина города. В результате 29 из 29 присутствующих на заседании депутатов проголосовали за присвоение Александру Филонову звание Почетного гражданина Хабаровска в 2017 году. Регалии Почетного гражданина Александру Филонову вручат на торжественном собрании, посвященном дню основания Хабаровска.