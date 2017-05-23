В Хабаровске может начаться работа по строительству социальных объектов в районе так называемого «Гупровского городка». По крайней мере, к этой территории проявили интерес инвесторы. Об этом мэр Хабаровска Александр Соколов рассказал на пресс-конференции, посвященной социально-экономическому развитию города Хабаровска. Инвесторы также заинтересовались площадкой в районе поселка имени Горького. Там будет востребованным жилье эконом-класса из-за расположенных рядом территорий опережающего развития. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Есть интерес инвесторов и к застройке территорий частного сектора. «У нас много инвестпроектов. Те, кто вкладывает средства в развитие экономики города, гарантированно получают поддержку. И мы показываем пример – например, развиваем промышленные предприятия. Где еще в стране муниципалитет строит кирпичный завод, завод теплостенных материалов, завод по производству щебня?»,- заявил Александр Соколов.

Мэр рассказал о позитивном опыте работы с российскими и иностранными инвесторами, но в тоже время посетовал на то, что некоторые вопросы остаются нерешенными до сих пор: «Не хватает нормативных правовых актов на основе законов о ТОРах, свободном порте. Нам бы хотелось, к примеру, быстрее процедурно выделять и оформлять землю под строительство. Но без этих документов это невозможно». Кроме того, есть вопросы в организации энергоснабжения ряда объектов в рамках инвестиционных проектов.