423 миллиона рублей было направлено из бюджета Хабаровска на капитальные вложения. О том, какие объекты будут построены в столице Дальнего Востока, мэр Хабаровска Александр Соколов рассказал журналистам на пресс-конференции. В нынешнем году городские власти совместно с правительством края планируют завершить строительство школы в микрорайоне «Ореховая сопка». Если это удастся в столь малый срок, федеральный бюджет компенсирует часть расходов по ее возведению. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В пределах 40 процентов, замечает мэр. «Постараемся сделать, чтобы все получилось. И тогда эта сумма ежегодно будет в обороте на цели строительства новых школ. Это примерно 400 миллионов рублей. Это одна из главных наших задач.», — рассказал мэр. Почти 1 миллиард 85 миллионов рублей понадобится в нынешнем году на финансирование адресных программ по капвложениям.

Детские сады, где предстоит капитальный ремонт, дадут дополнительно более 200 мест. Это большое подспорье, замечает Александр Соколов. Тем более, что ряд отремонтированных и построенных детсадов уже сданы и проходят процедуру лицензирования. Всего же в нынешнем году появится 650 новых мест для дошкольников. В июне будет сдана еще одна мусороперегрузочная станция. Будут завершены работы на обводном самотечном коллекторе объекта «Расширение и реконструкции второй очереди канализации», закончена вторая очередь городских очистных сооружений водопровода. Там построен лабораторный комплекс, который будет самым современным на Дальнем Востоке.

Что касается строительства жилья, то тут муниципальные строители вышли на первое место в отрасли. Уже сейчас темпы составили почти 150 процентов по сравнению с прошлым годом. Будет продолжаться ремонт и строительство скверов. Например, появится новый сквер в поселке имени Горького, за домом культуры. В нынешнем году будут также отремонтированы около 130 дворовых территорий. «Это в рамках тех программ, которые будут реализованы по поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина, в том числе развитие агломерации.

Мы также получаем 49 миллионов на развитие общественной территории парка «Динамо». Кроме того, в парке имени Гагарина будут полностью завершены работы по благоустройству, озеленению, освещению», — уточнил мэр. Отдельно остановился Александр Соколов на вопросе строительства и ремонта дорог. В рамках поручения президента РФ Владимира Путина городам с населением более 500 тысяч человек была оказана финансовая помощь.

В результате бюджет дорожной отрасли сложился из таких средств: 593 миллиона выделил федеральный бюджет,750 миллионов – краевой, а в городском бюджете на ремонт, строительство и уборку дорог запланировано 1 миллиард 206 миллионов рублей. «Это позволит многое сделать в реконструкции дорожной сети. Десятки улиц, даже перечисление их займет у меня много времени. Назову лишь несколько – улицы Суворова, Производственная, Сидоренко. Это и строительство по сути новой улицы от Донской до Пропарочной и проспекта 60-летия Октября.

Будет сделана масса работы по ремонту дорог. Только на улицу Краснореченскую на участке до Богачева 300 миллионов выделено. Гигантские объемы, и надеюсь, мы с ними справимся», — рассказал Александр Соколов. Что касается ремонта автомагистралей, то в нынешнем году будут сделаны 32 дороги – это 29,3 километра. Стоимость работ – 312 миллионов рублей. Основной объем их будет завершен уже в июле. Кроме того, будут реконструированы линии наружного освещения, 41 перекресток, 11 пешеходных переходов в районах образовательных учреждений. В список вошли и дороги частного сектора. Нынешним летом будет отремонтировано 14 процентов от всего их объема. Рассказал мэр и о том, что в следующем году будут начаты работы по проектированию дорожной развязки на улице Воронежской, а уже имеющаяся развязка на улице Суворова в скором времени будет отремонтирована.