В Хабаровске хозяева частных домовладений получили первые контейнеры для индивидуального сбора мусора. С помощью этого эксперимента АО «Спецавтохозяйство» надеется освободить частный сектор дальневосточной столицы от мусорного ига. Удобные 120-литровые пластиковые емкости для индивидуального сбора бытовых отходов, оснащенные колесами и герметичными крышками, уже пришли на смену трем общим контейнерным площадкам на улице Связной. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Теперь там вместо зловонных свалок – чистота и молодые деревца, зеленеющие на местах бывших помоек. Накануне очередь дошла до улицы Партизанской – вечером владельцы нескольких усадеб, расположенных там, стали счастливыми обладателями персональных баков для складирования ТБО. Как рассказал специалист отдела благоустройства комитета по управлению Краснофлотским районом Хабаровска Александр Грицкевич, сначала хозяева многих подворий восприняли идею расположить мусоросборники в своих дворах настороженно, но теперь начали активнее заключать договоры.

«На сегодняшний день из более чем одиннадцати тысяч хабаровчан, проживающих в частном секторе Краснофлотского, такие договоры подписали пока лишь полторы тысячи человек – около 10% населения. Да, это немного, но ведь мы в мае только начали эту работу», — сказал он.

По словам начальника отдела АО «Спецавтохозяйство» Дениса Сидорова, домовладельцы-частники предложением предприятия в целом довольны: контейнер предоставляется в пользование бесплатно, вывоз мусора с подворий строго по графику – 5 раз в месяц, стоимость одной такой «эвакуации» бытовых отходов невелика – 54 рубля 87 копеек. «Интерес к нашему проекту у людей есть, и он растет.

Надеемся, что эта задумка даст большой положительный эффект: удастся наконец-то избавиться от свалок в частном секторе — город станет чище, а «Спецавтохозяйство» перестанет нести убытки», — отметил он. Как ранее сообщалось, главной причиной возникновения огромных помоек близ частных домов кроется в том, что индивидуальные предприниматели не желают заключать договоры на вывоз мусора. Они попросту сваливают его там, где им это удобно, и где есть вероятность остаться незамеченными – на контейнерные площадки частного сектора, жители которого также не торопятся подписывать соглашения об утилизации своих бытовых отходов. Из-за этого АО «Спецавтохозяйство» ежегодно терпит огромные убытки – до 30 миллионов рублей в год: в такую сумму обходится расчистка территорий городских коттеджных поселков и усадеб.