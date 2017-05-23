Праздник автоспорта на Ерофее: дрифт, тюнинг, автозвук

Соревнование Российской дрифт-серии пройдёт на большой парковке арены «Ерофей» уже в эти выходные — 27 и 28 мая. За звание сильнейшего гонщика поборются представители Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. Помимо заездов именитых гонщиков хабаровчане увидят также фестиваль автозвука и автотюнинга «Zvuk DV».
Уже несколько лет подряд РДС-Восток привозит в дальневосточную столицу праздник автоспорта. В этом сезоне, по словам организаторов, усилена развлекательная составляющая мероприятия.
«Мы понимаем, что это мероприятие мы делаем, прежде всего, для зрителя, а потому стараемся показывать не только спорт, но и шоу — говорит Анатолий Аксюточкин, один из организаторов РДС-Восток, конечно, дрифт прежде всего! Пилоты любят здесь выступать, публика особенно тепло нас принимает, и мы стараемся отвечать тем же – показывать максимум!»
В рамках этапа РДС-Восток на парковке арены «Ерофей» пройдёт также фестиваль автозвука и автотюнинга «Звук ДВ». Самые красивые и громкие машины Дальнего Востока можно будет увидеть, услышать и даже потрогать.
«Наш фестиваль будет проходить два дня, — рассказал Николай Закамский, директор фестиваля «Zvuk DV», глава Дальневосточного офиса «EMMA-Россия», 27 мая мы проводим этап Чемпионата по автозвуку и тюнингу под эгидой европейской ассоциации автозвукового спорта EMMA (European Mobile Media Association), а в воскресенье – этап международных соревнований db Drag Racing. Участники — жители Дальнего Востока, всего ожидаем около восьмидесяти громких и красивых автомобилей. На соревновании будет работать бригада судей — порядка тридцати человек. Важно отметить, что по правилам соревнований все автомобили должны быть открыты – зрители могут заглянуть, пообщаться с хозяином, послушать, посмотреть».
Также в рамках соревнований РДС-Восток выступит команда стантрайдинга (трюковая езда на мотоцикле) «Stunt4212». Кстати, райдер команды Никита Покусай входит в тройку сильнейших райдеров России.
Добавим, соревнование РДС-Восток официально начнётся в 14 часов (в субботу пройдут одиночные заезды, в воскресенье — парные), доступ на трибуны будет открыт с 10.00. Обращаем внимание, в субботу и воскресенье парковка арены «Ерофей» будет полностью занята зачётной трассой соревнования по дрифту, поэтому организаторы просят гостей приезжать на мероприятие на общественном транспорте или воспользоваться услугами такси.
Эта запись была опубликована 23.05.2017в 19:52. В рубриках: Спорт.
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