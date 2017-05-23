Хабаровский край представит масштабную экспозицию на «Улице Дальнего Востока»

В Правительстве края идет активная работа по формированию выставочной экспозиции региона в рамах проекта «Улица Дальнего Востока». Хабаровский край, наряду с другими субъектами ДФО, продемонстрирует свой экономический и культурный потенциал гостям III Восточного экономического форума. Он пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. «Улица Дальнего Востока» протянется по набережной бухты Аякс на острове Русский. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В этом году главными темами экспозиции Хабаровского края станут промышленный потенциал, туризм, инвестиционные возможности, комплексное развитие Комсомольска-на-Амуре, «дальневосточный гектар». Экспоместо региона будет занимать более 200 кв. м. Посетители павильона Хабаровского края смогут подать заявку на «дальневосточный гектар», а также забронировать билеты на тур по региону.

Кроме того, планируется представить зону «Рабочее место авиастроителя и конструктора-проектировщика». Посетителям выставочной экспозиции будет предоставлена возможность самостоятельно изготовить памятные сувениры, используя реальные технологии, применяемые в авиастроении. Также посетители смогут совершить виртуальную экскурсию по салону самолета Сухой Суперджет 100, который производится в Хабаровском крае.

По традиции, во Владивосток отправятся лучшие творческие коллективы региона, мастера декоративно-прикладного искусства из числа коренных малочисленных народов Севера. Гости смогут принять участие в мастер-классах, посмотреть концертную программу.

Также свой павильон у региона будет и на территории «Рыбного рынка», который откроется в рамках «Улицы Дальнего Востока». В павильоне, в частности, будут представлены различные виды рыб, обитающих в реках Хабаровского края.

«В этом году мы постараемся максимально полно показать промышленный, инновационный потенциал региона и уникальную природу. Уверен, что после посещения нашей выставки на «Улице Дальнего Востока» многие захотят побывать в Хабаровском крае. Причем не только в качестве туристов. У нас активно идет реализация проекта «дальневосточный гектар», интерес со стороны жителей других регионов большой. Мы предоставим возможность гостям форума подать заявку на участок земли в Хабаровском крае, с удовольствием расскажем о преимуществах ведения бизнеса в нашем регионе», — подчеркнул Губернатор Вячеслав Шпорт.

Напомним, что делегация Хабаровского края в прошлом году принимала активное участие в деловой и культурной программах форума. Было представлено 59 инвестиционных проектов региона. На площадках форума подписано 14 соглашений с крупными компаниями, финансовыми организациями и институтами развития.

Потенциал края был представлен и в рамках фестиваля «Улица Дальнего Востока». Павильоны, где была презентована высокотехнологичная продукция предприятий региона, привлекли большое внимание гостей форума и жителей Владивостока. Кроме того, одним из самых значимых событий Форума стало посещение Президентом России Владимиром Путиным высокоскоростного пассажирского судна «70 лет Победы», построенного на Хабаровском судостроительном заводе.