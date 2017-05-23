Хабаровский край представит масштабную экспозицию на «Улице Дальнего Востока»

В Правительстве края идет активная работа по формированию выставочной экспозиции региона в рамах проекта «Улица Дальнего Востока». Хабаровский край, наряду с другими субъектами ДФО, продемонстрирует свой экономический и культурный потенциал гостям III Восточного экономического форума. Он пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. «Улица Дальнего Востока» протянется по набережной бухты Аякс на острове Русский. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
В этом году главными темами экспозиции Хабаровского края станут промышленный потенциал, туризм, инвестиционные возможности, комплексное развитие Комсомольска-на-Амуре, «дальневосточный гектар». Экспоместо региона будет занимать более 200 кв. м. Посетители павильона Хабаровского края смогут подать заявку на «дальневосточный гектар», а также забронировать билеты на тур по региону.
Кроме того, планируется представить зону «Рабочее место авиастроителя и конструктора-проектировщика». Посетителям выставочной экспозиции будет предоставлена возможность самостоятельно изготовить памятные сувениры, используя реальные технологии, применяемые в авиастроении. Также посетители смогут совершить виртуальную экскурсию по салону самолета Сухой Суперджет 100, который производится в Хабаровском крае.
По традиции, во Владивосток отправятся лучшие творческие коллективы региона, мастера декоративно-прикладного искусства из числа коренных малочисленных народов Севера. Гости смогут принять участие в мастер-классах, посмотреть концертную программу.
Также свой павильон у региона будет и на территории «Рыбного рынка», который откроется в рамках «Улицы Дальнего Востока». В павильоне, в частности, будут представлены различные виды рыб, обитающих в реках Хабаровского края.
«В этом году мы постараемся максимально полно показать промышленный, инновационный потенциал региона и уникальную природу. Уверен, что после посещения нашей выставки на «Улице Дальнего Востока» многие захотят побывать в Хабаровском крае. Причем не только в качестве туристов. У нас активно идет реализация проекта «дальневосточный гектар», интерес со стороны жителей других регионов большой. Мы предоставим возможность гостям форума подать заявку на участок земли в Хабаровском крае, с удовольствием расскажем о преимуществах ведения бизнеса в нашем регионе», — подчеркнул Губернатор Вячеслав Шпорт.
Напомним, что делегация Хабаровского края в прошлом году принимала активное участие в деловой и культурной программах форума. Было представлено 59 инвестиционных проектов региона. На площадках форума подписано 14 соглашений с крупными компаниями, финансовыми организациями и институтами развития.
Потенциал края был представлен и в рамках фестиваля «Улица Дальнего Востока». Павильоны, где была презентована высокотехнологичная продукция предприятий региона, привлекли большое внимание гостей форума и жителей Владивостока. Кроме того, одним из самых значимых событий Форума стало посещение Президентом России Владимиром Путиным высокоскоростного пассажирского судна «70 лет Победы», построенного на Хабаровском судостроительном заводе.
Эта запись была опубликована 23.05.2017в 19:56. В рубриках: Общество.
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