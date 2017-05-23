Авиачасть ВВО в Хабаровском крае пополнилась новейшими Су-34

Очередная партия из нескольких многофункциональных истребителей — бомбардировщиков Су-34 поступила в авиачасть Восточного военного округа в Хабаровском крае.

Несколько новых Су-34 совершили перелет свыше 3.5 тысяч километров из Новосибирска до аэродрома постоянного базирования, с дозаправкой на военном аэродроме «Домна» в Забайкальском крае.

Уже в ближайшее время самолеты будут задействованы в летно-тактических учениях бомбардировочной авиачасти ВВО, которые состоятся в рамках летнего периода обучения.

Впервые Су-34 начали поступать на вооружение авиачасти округа в Хабаровском крае в июне минувшего года.

Самолет Су-34 был создан для поражения как наземных, так и водных объектов противника. Кроме того, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Что касается воздушных целей, то самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.