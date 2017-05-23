Хабаровский судостроительный завод спустил на воду первый понтон причала для Министерства обороны РФ

Сегодня на Хабаровском судостроительном заводе (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) спущен на воду первый понтон тяжёлого металлического причала проекта 1516-СН, построенного для Министерства Обороны РФ.
Понтон (первый из трёх) является составной частью тяжёлого металлического причала, предназначенного для швартовки подводных лодок. В дальнейшем он будет переправлен во Владивосток для проведения завершающих испытаний. Генеральным заказчиком причала является Министерство обороны, генеральный подрядчик строительства — АО «Восточная Верфь».
В настоящее время Хабаровский судостроительный завод работает над строительством судна на воздушной подушке СВП-50 и двух судов из серии теплоходов проекта А45-2.
Эта запись была опубликована 23.05.2017в 20:02. В рубриках: Армия.
- Авиачасть ВВО в Хабаровском крае пополнилась новейшими Су-34
- В Хабаровске состоялась ночная репетиция парада Победы
- Торжественные мероприятия в День Победы 9 мая в Хабаровске
- Пограничники России и Китая почтили память воинов, погибших в Великой Отечественной войне
- В Хабаровском крае в войска отправились 80% призывников