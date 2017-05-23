Хабаровский судостроительный завод спустил на воду первый понтон причала для Министерства обороны РФ

Сегодня на Хабаровском судостроительном заводе (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) спущен на воду первый понтон тяжёлого металлического причала проекта 1516-СН, построенного для Министерства Обороны РФ.

Понтон (первый из трёх) является составной частью тяжёлого металлического причала, предназначенного для швартовки подводных лодок. В дальнейшем он будет переправлен во Владивосток для проведения завершающих испытаний. Генеральным заказчиком причала является Министерство обороны, генеральный подрядчик строительства — АО «Восточная Верфь».

В настоящее время Хабаровский судостроительный завод работает над строительством судна на воздушной подушке СВП-50 и двух судов из серии теплоходов проекта А45-2.