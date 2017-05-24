Вячеслав Шпорт: Проекты инициативных граждан – одна из главных движущих сил развития территорий края

В рамках четвертого муниципального этапа Гражданского форума края Губернатор провел встречу с жителями районов имени Лазо, Бикинского и Вяземского, которые реализуют гражданские инициативы.

Участники встречи поделились своим опытом реализации социальных проектов в области досуговой деятельности, благоустройства территорий, ряда других направлений. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Так, руководитель территориального общественного самоуправления «Фортуна» Оксана Хайрутдинова рассказала Губернатору, что с помощью краевой поддержки в селе Лермонтовка Бикинского района удалось построить детскую площадку и хоккейную коробку. По ее словам, идея появилась еще в 2015 году, когда в муниципальном образовании не был оформлен ТОС.

«Наши жители активно подключись к реализации, ведь в хоккейной площадке мы нуждались давно. Нашли инвестора, который помог соорудить саму коробку и освещение. Однако на то, чтобы выровнять площадку средств не хватило. Совместно было принято решение – организоваться в ТОС и принять участие в конкурсе. На полученные средства мы завершили все работы», — отмечает Оксана Хайрутдинова.

По ее словам, в этом году ТОС «Фортуна» снова участвовало в конкурсе и победило. На этот раз жители получили средства на обустройство центральной площади.

На встрече отмечалось, что положительный опыт территорий является хорошим примером для соседних районов. В крае растет число новых ТОС. На сегодняшний день свою деятельность осуществляют 119 таких объединений в 15 муниципальных районах и Комсомольске-на-Амуре. Больше всего их создано в Хабаровском районе – 26, также в «тройку лидеров» вошли Бикинский район – 17 и Комсомольский район – 16. При этом краевые власти ежегодно наращивают объемы выделяемых на эти цели средств.

Так, за четыре года реализации программы по поддержке СОНКО из бюджета региона было профинансировано более 200 социальных проектов. Благодаря их реализации в территории привлечено около 54 миллионов рублей.

«Вектор развития гражданских инициатив мы умышленно сместили в районы. Это сделано для того, чтобы задействовать максимальное число активных граждан края, рассказать им о различных формах поддержки, простимулировать. Эту задачу мы успешно решаем в рамках муниципальных этапов Гражданского форума. У многих «загорелись» глаза. Ведь власть сегодня предоставляет немало возможностей для реализации самых разных проектов с минимальными вложениями граждан. Уверен, что идеи инициативных жителей – одна из главных движущих сил развития территорий края. Мы и впредь будет всячески поддерживать это направление», — подчеркнул Губернатор.