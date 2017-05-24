Губернатор края встретился с представителями популярных интернет-сообществ и блогерами

Губернатор края Вячеслав Шпорт встретился с представителями популярных интернет-сообществ и блогерами. Главной темой беседы стали общественно значимые инициативы, направленные на осуществление положительных перемен на территории региона.

Глава региона подчеркнул, что в настоящее время информационное поле постепенно перемещается в интернет и социальные сети, которыми пользуются сотни тысяч жителей края. Активно набирает обороты блогосфера. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Представители крупных сообществ и пабликов сегодня в некоторой степени влияют на формирование общественного мнения в крае. Зачастую их аудитория в интернете значительно больше, чем у традиционных средств массовой информации. Они работают с молодежью, пишут о том, что действительно интересно жителям края – здоровье, красоте, путешествиях, самых «горячих» новостях региона. Мы заинтересованы в выстраивании диалога с людьми, которые видят и знают информацию на местах», — отметил Вячеслав Шпорт.

На встрече участники обсудили с Губернатором края широкий круг вопросов. Блогеры спрашивали о реализации самых значимых социальных и креативных молодежных проектов, интересовались развитием образования, спорта, культуры, общественных инициатив в интернете. Вячеслав Шпорт отметил, что сегодня информационная повестка не исчерпывается только сообщениями об автокатастрофах, пожарах и потопах, проблемах ЖКХ и просроченных продуктах. Сегодня стоит сложнейшая задача, которую определил Президент России, — остановить отток населения с Дальнего Востока, привлечь сюда новых людей.

Губернатор края подчеркнул, что развитие социальных сетей — хорошая возможность выстраивать обратную связь с населением. Сегодня технологии играют важную роль, особенно в вопросах взаимодействия гражданского общества и власти.

Встреча длилась более двух часов. Губернатор постарался ответить на все заданные вопросы, некоторые из них взял на заметку. Кроме того, он пригласил участников неформальной встречи на Медиафорум «Хабаровский край – территория диалога», который стартует завтра, 25 мая. На этой площадке вместе с ведущими московскими экспертами будет обсуждаться, в том числе, и развитие интернет-журналистики.