В Хабаровске пройдет «День корейского инвестора»

28 июня в Хабаровске состоится «День корейского инвестора» состоится. Об этом заявил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на встрече со специальным посланником Президента Республики Корея Сон Ен Гилем.

Мероприятие предполагает целый ряд переговоров с представителями ведущих южнокорейских компаний относительно реализации крупнейших инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока. Организатором встречи выступит Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«День корейского инвестора» позволит решить проблемы иностранных инвесторов, работающих на территории Дальнего Востока, проводить его мы будем регулярно», — отметил глава Министерства.

Предполагается, что мероприятие посетит вице-премьер — полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Господин Сон Ен Гиль отметил, что Президент Республики Корея выражает интерес к экономическому сотрудничеству с Россией и считает, что между двумя странами должно быть налажено стратегическое партнерство.

Александр Галушка также уточнил, что в ближайшие три месяца запланирован целый ряд мероприятий с участием корейских бизнесменов. Так, 23 июня в Сеуле пройдет организованная совместно с Корейской международной торговой ассоциацией выездная сессия Восточного экономического форума, посвященная двусторонним инвестиционным проектам на Дальнем Востоке. Кроме того, 26 июня в Сеуле состоится 11-е заседание Российско-Корейского Комитета по Дальнему Востоку и Сибири Российско-Корейской Совместной Комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Отметим, спецпосланник президента Республики Корея Со Ён Гиль намерен 24 мая обсудить с Президентом РФ Владимиром Путиным детали визита нового главы республики Мун Чжэ Ина в Россию. По словам Со Ён Гиля, на встрече он планирует передать главе российского государства благодарность от Мун Чжэ Ина за поздравления в связи с его избранием.

Также дипломат рассчитывает обсудить вопросы сотрудничества в сфере энергетики.