1 миллиард 630 миллионов – такая сумма будет выделена из городского бюджета на капитальное строительство в нынешнем году. Об этом рассказал журналистам мэр Хабаровска Александр Соколов во время объезда. Градоначальник посетил ряд строящихся объектов. Один из самых важных, по словам Александра Соколова, — школа на 800 мест в микрорайоне «Ореховая сопка». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Здесь финансирование выделено из трех источников – городского бюджета, краевого и федерального. Четырехэтажное учебное заведение будет одним из самых современных в городе – компьютерная сеть, телевидение, спортзал и стадион с дорожками профессионального уровня, электрическая подстанция. Перед строителями поставлена сложная задача – закончить объект до декабря – в этом случае можно надеяться на выделение средств из федеральной казны по специальной программе. Пока наметилось отставание. Сроки подрядчики обещают наверстать в конце июня.

«Будем увеличивать количество рабочих на объекте. Необходимо еще где-то 150 человек. Нормативный срок строительства такого объекта составляет 24 месяца. Мы подписали контракт и обязались возвести ее за 11 месяцев», — сообщил журналистам директор строительной компании-подрядчика Вячеслав Козырев. Как рассказал мэр, в Хабаровске до 2025 года необходимо построить не менее 8 школ. Только в нынешнем году будут сданы две, сдача второго объекта в поселке имени Горького планируется до сентября нынешнего года.

Всего в нынешнем году количество учебных мест увеличится почти на полторы тысячи. Тут же в поселке имени Горького летом планируется выполнить ремонт сквера возле местного дома культуры. «Обращаются к нам ветераны, жители поселка имени Горького. В текущем году будут сделаны дорожки, положено хорошее асфальтовое покрытие. Уже высадили около семидесяти деревьев. Будет произведен ремонт памятника», — рассказал председатель комитета по управлению Железнодорожным районом Денис Андреев. Кроме того, здесь будет сделан ремонт мемориальной доски, вместо газона вокруг постамента будет выложена гранитная плитка. Необходима замена деревьев, обустройство освещения, организация дренажей, замена бордюра.

В год экологии Хабаровск получит еще одну мусороперегрузочную станцию. МПС «Южная» будет сдана в конце июня. Объект уже почти готов, осталось достроить весовую, произвести отвод стоков, доделать административно-бытовой корпус. Эта станция согласно нормативу сможет перерабатывать 650 тысяч тонн отходов в год, а при работе на полную мощность может выдать и рекордные 900 тысяч тонн. На улице Краснореченской работы идут с опережением.

Здесь рабочие расширяют дорожное полотно. Уже скоро будет открыто рабочее движение по одному из участков, рассказывает Александр Соколов: «Надеемся, что через неделю уже будет открыто рабочее движение на участке ул. Индустриальная – ул. Бийская. Надеемся, что востребованность улицы будет возрастать. Тем самым разгрузится перегруженная Пионерская». Рабочие перейдут на следующий участок, с 15 июня начнется его асфальтирование. И к 15 августа будет организовано рабочее движение от улицы Бийской до Богачева.

«С учетом крупных дорожных объектов мы выйдем на 40-50 крупных объектов в нынешнем году. А общий объем капитальных вложений у нас получится около 3 миллиардов рублей», — рассказал мэр. Сообщил Александр Соколов и о том, что в нынешнем году очень продуктивно поработают муниципальные строители. Они сдадут 59 тысяч квадратных метров жилья. Это, по словам мэра, хороший результат в то время, когда идет стагнация строительного комплекса.

Во время объезда градоначальник побывал на сдаточном объекте по улице Алексеевской. Здесь осталось исправить мелкие недочеты и закончить благоустройство территории. В пятиэтажном жилом доме готовы к заселению 145 квартир. Часть из них будет реализована по социальным программам. Например, 12 квартир в нем выделят ветеранам Великой Отечественной войны.