Основные праздничные мероприятия Дня города можно будет посмотреть онлайн. Трансляция в интернете будет организована с торжественного собрания и праздничного театрализованного шествия. 26 мая в 17 часов начнется торжественное собрание, посвященное 159-й годовщине со дня основания Хабаровска. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Это традиционное мероприятие, на котором мэр докладывает об итогах социально-экономического развития города, с поздравлениями выступают представители краевых и федеральных властей и ведомств, а также вручаются регалии почетного гражданина города. Трансляция начнется с момента вручения регалий Почетного гражданина примерно в 17.30.

Далее последует концерт, в котором примут участие военные оркестры, выступающие в рамках фестиваля «Амурские волны», детский сводный духовой оркестр, танцоры из Пучона, Харбина, творческие коллективы Хабаровска. Все номера в рамках программы будут показаны впервые. Стать зрителем этого действа можно будет на официальном канале администрации города на видеохостинге youtube.com

А в субботу, 27 мая, состоится, пожалуй, самое яркое событие праздничных мероприятий в рамках Дня города – это театрализованное праздничное шествие. В нем примут участие десятки тысяч человек. Ярко оформленные колонны пройдут по улице Муравьева-Амурского, мимо трибун на площади имени Ленина, где соберутся гости праздника, ветераны, иностранные делегации. Ежегодно шествие привлекает огромное количество зрителей, вызывает сильные эмоции, создает потрясающий праздничный настрой.