Основные праздничные мероприятия Дня города можно будет посмотреть онлайн. Трансляция в интернете будет организована с торжественного собрания и праздничного театрализованного шествия. 26 мая в 17 часов начнется торжественное собрание, посвященное 159-й годовщине со дня основания Хабаровска. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
Это традиционное мероприятие, на котором мэр докладывает об итогах социально-экономического развития города, с поздравлениями выступают представители краевых и федеральных властей и ведомств, а также вручаются регалии почетного гражданина города. Трансляция начнется с момента вручения регалий Почетного гражданина примерно в 17.30.
Далее последует концерт, в котором примут участие военные оркестры, выступающие в рамках фестиваля «Амурские волны», детский сводный духовой оркестр, танцоры из Пучона, Харбина, творческие коллективы Хабаровска. Все номера в рамках программы будут показаны впервые. Стать зрителем этого действа можно будет на официальном канале администрации города на видеохостинге youtube.com
А в субботу, 27 мая, состоится, пожалуй, самое яркое событие праздничных мероприятий в рамках Дня города – это театрализованное праздничное шествие. В нем примут участие десятки тысяч человек. Ярко оформленные колонны пройдут по улице Муравьева-Амурского, мимо трибун на площади имени Ленина, где соберутся гости праздника, ветераны, иностранные делегации. Ежегодно шествие привлекает огромное количество зрителей, вызывает сильные эмоции, создает потрясающий праздничный настрой.
Эта запись была опубликована 24.05.2017в 20:21. В рубриках: Общество.
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