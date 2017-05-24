26 мая в Хабаровске пройдут мероприятия, посвященные Дню российского предпринимательства. В Городском дворце культуры состоится городское торжественное собрание и церемония награждения победителей конкурса «Лучший предприниматель города Хабаровска». В фойе третьего этажа ГДК в этот день будет открыта фотовыставка «Бизнес в объективе», а с 27 мая по 12 июня все желающие смогут познакомиться с фото-историями успеха предпринимателей в торговом центре «Магазины Радости» на 2-3 этажах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Федеральный проект «Бизнес в объективе», организатором которого является «Промсвязьбанк», проходит в Хабаровском крае уже третий год. За это время в нем приняли участие более 600 российских предпринимателей от Владивостока до Калининграда. «Предприниматели – это особая категория людей. Жизнелюбивые, оптимистичные, сильные характером. А как же иначе? Они создают рабочие места, предоставляют необходимые услуги населению, не боятся трудностей и неудач.

Портреты этих харизматичных личностей заряжают, заставляют задуматься о своем деле, о своей собственной мечте, о том, что еще не сделано» — отметил начальник управления экономического развития администрации Хабаровска Александр Анисимов. «Фотовыставка показывает, насколько разные миссии у бизнеса, и насколько каждый из них важен и интересен!

Мы уже провели более 100 выставок на всей территории нашей страны. В проекте «Бизнес в объективе» принимали участие известные предприниматели России: Эдуард Гуринович, Дмитрий Гужеля, Виталий Сурвилло, Константин Дубов, Ринат Гайниахметов, Александр Федоров и многие другие. Но принципиальная позиция банка заключается в том, чтобы ставить всех бизнесменов в один ряд, потому что не бывает «легкого» бизнеса, и каждый из них достоин уважения», — комментирует управляющий Дальневосточным филиалом ПАО «Промсвязьбанк» Наталья Платонова. «Бизнес в объективе» – общероссийский проект банка, запущенный в ноябре 2014 года. Стратегическим партнёром проекта выступает «ОПОРА РОССИИ». Проект поддержан Фондом развития промышленности (ФРП), Московской школой управления «Сколково», Общественной палатой РФ.