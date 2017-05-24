Корея может стать одним из партнеров России в развитии Дальнего Востока

Республика Корея может стать одним из ключевых партнеров России в развитии дальневосточного региона. Об этом заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на прошедшей накануне встрече со специальным посланником Президента Республики Корея Сон Ен Гилем.

Александр Галушка подчеркнул, что сегодня корейские инвесторы реализуют 6 проектов на территории Дальнего Востока. Общий объем инвестиций этих проектов составляет порядка 70 млн долларов.

«Потенциал инвестиционного сотрудничества между двумя странами минимум на два порядка выше. Цель Правительства России — сделать Дальний Восток максимально удобной территорией для ведения бизнеса, разработанные для этого документы фактически формируют новую карту Дальнего Востока», — отметил Министр.

Сон Ен Гиль отметил, что Президент Республики Корея выражает интерес к экономическому сотрудничеству с Россией и считает, что между двумя странами должно быть налажено стратегическое партнерство.

Напомним, что инструменты развития территорий Дальнего Востока уже позволили привлечь 39 млрд долларов США прямых инвестиций, в том числе, 4 млрд долларов — иностранных инвестиций из ведущих стран АТР.

На полях второго Восточного экономического форума между российским и корейскими компаниями было подписано 12 соглашений на сумму 240 млн долларов США. Это новые инвестиционные проекты и инициативы.

По мнению Министра большой потенциал для сотрудничества двух территорий в таких сферах, как рыболовство, аквакультура, рыболовное судостроение, сельское хозяйство.