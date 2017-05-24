Молодежь Дальнего Востока обсудит проблемы демографии

Одним из важных трендов предстоящей третьей Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» станет усиление молодежной компоненты. Представители молодежных парламентов и общественности смогут выработать меры по развитию демографии и представить свои предложения руководству Минвостокразвития России. Об этом сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

«На конференции отдельным треком планируется обсуждение демографических стратегий развития Дальнего Востока с представителями молодежных парламентов наших дальневосточных регионов. Молодежь важная социальная группа, и на нее мы делаем ставку, потому что это наиболее активная группа. Нужно вместе с представителями молодежных объединений выработать комплекс мер и оценить их реализуемость и эффективность», — подчеркнул замминистра.

В первый день конференции в формате «мозгового штурма» состоится молодежная сессия «Меры закрепления молодежи на Дальнем Востоке». Модераторами сессии станут генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, председатель Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Мария Воропаева и другие приглашенные эксперты. Свои идеи представители молодежи смогут обсудить с замглавы Минвостокразвития России Сергеем Качаевым.

Напомним, третья Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» пройдет 28-30 мая в Благовещенске. Организаторами выступают Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Правительство Амурского края, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Участниками мероприятия станут представители ВЦИОМ, федеральных министерств, общественности, экспертного и научного сообщества.

Ведущие эксперты обсудят демографическую ситуацию на Дальнем Востоке и реализацию региональных демографических программ; меры, направленные на повышение рождаемости и снижение смертности, привлечение квалифицированных специалистов на вновь создаваемые рабочие места; вопросы снижения оттока населения и сохранения коренных малочисленных народов в регионах Дальнего Востока. В рамках мероприятия запланирована презентация лучших практик в сфере демографии и семейной политики дальневосточных регионов.

Итогами конференции станут рекомендации к действию органов государственной власти и местного самоуправления по реализации демографической политики на Дальнем Востоке России.