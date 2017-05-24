Правительство России одобрило поправки в закон о «дальневосточном гектаре»

Изменения в федеральные законы о «дальневосточном гектаре» и государственной регистрации недвижимости, предложенные Минвостокразвития России, были одобрены на заседании Правительства России. В ближайшее время законопроект будет внесен в Государственную Думу, сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«Основные изменения направлены, прежде всего, на то, чтобы сократить число возможных отказов гражданам в предоставлении земельных участков», – подчеркнул Министр.

Основные положения законопроекта положительно охарактеризовал в своем вступительном слове Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

Минвостокразвития России предлагает внести пять основных поправок. Первая из них связана с возможностью корректировки границ предоставляемого «гектара».

«Это касается случаев, когда участок пересекает границы территорий общего пользования, населенного пункта или ограничивает доступ к иным земельным участкам. В этом случае гражданин вправе отказаться от предложенных вариантов, при этом сохранив свое право на получение гектара», – сказал Александр Галушка.

Вторая поправка касается корректировки границ для уже выданных земельных участков. Это касается случаев, когда выданные участки пересекают другие или зоны, в которых земельные участки не могут быть предоставлены. В таком случае гражданин вправе обратиться с заявлением об изменении местоположения границ участка, либо получить другой «дальневосточный гектар».

Третья поправка уточняет порядок предоставления регионами информации о так называемых зонах «нельзя».

Также проектом закона существенно сокращаются территории, в границах которых не допускается предоставление земельных участков. Снимается запрет на предоставление земельных участков, которые указаны в лицензиях на некоторые виды пользования недрами. Это касается случаев, когда предоставление земельных участков не препятствует осуществлению деятельности, предусмотренной такими лицензиями. Допускается предоставление земельных участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий. Частично снимается запрет на предоставление земельных участков в границах охотничьих угодий (за исключением случаев, предусмотренных законом).

Пятая поправка связана с коллективными заявками. Для обеспечения доступа к земельным участкам, уже предоставленным гражданам и расположенным компактно, закон дополняется положениями об установлении публичного сервитута для прохода и проезда к таким земельным участкам.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность направлять заявления на оформление земельных участков через многофункциональные центры на всей территории Российской Федерации.

«Год назад у нас заработал беспрецедентный закон о «дальневосточном гектаре». И заработал успешно. Но, как и все новаторские законы, закон требует «отшлифовки» и проверки временем. На практике мы уже столкнулись с рядом вопросов, которым нужно дополнительное законодательное урегулирование. И это совершенно нормальный процесс, над которым мы постоянно ведем совместную работу с регионами, общественными организациями и гражданами», – подчеркнул глава Минвостокразвития России.

Напомним, с 1 февраля 2017 года получить свой «дальневосточный гектар» может каждый гражданин нашей страны. По последним данным, за весь период реализации программы поступило свыше 90 тысяч заявок на «дальневосточные гектары».

«Заявки от граждан России поступают буквально каждый час со всех уголков страны. Причем получить этот дальневосточный участок просто, быстро и удобно. А главное – бесплатно. Для этого необходимо зайти на сайт НаДальнийВосток.РФ и отобразить границы желаемого земельного участка, направить электронное заявление, получить в течение 33 рабочих дней решение о выдаче участка и подписать договор. Раньше люди годами ждали землю – сегодня на Дальнем Востоке вся процедура получения земли занимает не более 1,5 месяцев», – прокомментировал Александр Галушка.

До конца этого года Минвостокразвития России ожидает поступления не менее 130 тысяч заявок.

«Люди берут землю для строительства дома, личного подсобного хозяйства, ведения бизнеса, и на этом этапе наша главная задача – помочь людям деньгами, построить инфраструктуру, обеспечить удобный доступ к мерам поддержки, которые есть у государства», – подытожил Министр.