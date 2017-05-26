В селе Тополево Губернатор края дал старт строительству нового детского сада

В селе Тополево Хабаровского района состоялась церемония закладки памятной капсулы в основание нового детского сада. Участие в ней приняли Губернатор Вячеслав Шпорт, председатель краевой Думы Сергей Луговской и глава муниципального образования Денис Удод.

Стоимость строительства дошкольного учреждения на 95 мест обойдется в сумму более 110 млн рублей. Работы будут вестись на средства краевого и муниципального бюджетов. В ходе церемонии глава региона поставил задачу – не растягивать сроки строительства, а ввести объект уже в следующем году. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Работа по обеспечению местами в детских дошкольных учреждениях ведется в регионе по поручению главы государства. В короткие сроки в регионе было построено 24 детских сада. Таким образом потребность в местах была закрыта. Однако сегодня приятно осознавать, что в крае растет рождаемость и возникает необходимость в новых детских садах. Хабаровский район у нас один из самых динамично развивающихся. Поэтому закономерно, что такие важные социальные объекты возводятся именно здесь», — сказал Губернатор края.

По словам Вячеслава Шпорта, строительство социальной инфраструктуры является важным условием для закрепления населения, привлечения новых трудовых ресурсов.

Напомним, что к работе по снижению очередности в дошкольных учреждениях в регионе приступили в 2011 году. Средства на эти цели выделялись из федерального и краевого бюджетов. За несколько лет в регионе было дополнительно создано почти 8 тысяч мест. Сегодня в Хабаровском крае около 400 дошкольных учреждений.