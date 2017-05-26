В крае усилены меры профилактики энтеровирусных инфекций

В Правительстве края состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, где обсудили готовность региона к сезонному подъему заболеваемости энтеровирусными инфекциями. Так, по информации министерства здравоохранения ситуация в крае остается непростой. В 2016 году специалисты зарегистрировали более тысячи случаев заболевания, в том числе 300 серозно-вирусного менингита. Подъем, который продлится 10-14 недель, медики прогнозируют на конец июня. Пик заболеваемости традиционно приходится на купальный сезон. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«В министерстве здравоохранения края принимаются все необходимые меры по недопущению распространения энтеровирусной инфекции среди населения. В социальные и образовательные учреждения края с массовым пребыванием людей направлены соответствующие рекомендации. В больницах и поликлиниках до конца мая формируется запас лекарственных и дезинфекционных препаратов, резервный коечный фонд на случай подъема уровня заболеваемости энтеровирусной инфекцией», — отметила консультант отдела министерства здравоохранения края Наталья Сатарова.

Она также добавила, что в прошлом году проводимый комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий в образовательных и оздоровительных учреждениях края позволил предупредить групповые заболевания энтеровирусными инфекциями. Вместе с тем, в сезон 2016 года зарегистрировано шесть подобных очагов.

Уровень заболеваемости медики напрямую связывают с мерами профилактики: соблюдением правил личной гигиены и питьевого режима (кипяченая и бутилированная вода), тщательной обработке употребляемых фруктов, овощей с обязательным ополаскиванием их кипятком.

В целях профилактики энтеровирусных инфекций комиссией принято решение взять на особый контроль работу канализационных очистных сооружений, осуществляющих сброс сточных вод в реку Амур, а также обеспечить контроль соблюдения противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях с круглосуточным пребыванием детей.