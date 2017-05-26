В Хабаровске открывается VI Международный фестиваль «Амурские волны»

Сегодня в Хабаровске открывается VI Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». Череду выступлений откроют ансамбль барабанщиков «Фиеста» Московского военно-музыкального училища им. В.М. Халилова, Биг-бэнд Военного оркестра штаба Восточного военного округа и мужской вокальный квартет «Триумф» (Хабаровск). Они выступят сегодня 26 мая на Комсомольской площади в 19.00. А в 19.30 на сцене краевого цирка свою программу представит Оркестр кельтских волынок и барабанов штаба Тихоокеанского флота из Владивостока. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«В этом году хабаровчане и гости краевой столицы смогут увидеть красочное шествие участников фестиваля и выступления оркестров в концертных залах, городских парках и на площадях города. Помимо традиционной программы зрителей ждёт много сюрпризов и ярких впечатлений. «Амурские волны» —крупнейший на Дальнем Востоке музыкальный фестиваль с участием лучших военных коллективов из разных стран»,- отметила и.о. министра культуры края Ирина Купченко.

Фестиваль «Амурские волны» в этом году завершится 2 июня. Впервые на площадках можно будет увидеть выступления военных оркестров Сибирского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации и культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю. Большую концертную программу представит Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ. 27 мая в Городском дворце культуры состоится единственный концерт победителя и лауреата международных конкурсов, профессора Кемёнского университета Keimyung University — KMU (г.Тэгу, Республика Корея) Сергея Тарасова (фортепиано) и Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ под управлением Заслуженного артиста России, полковника Сергея Дурыгина.

31 мая в Хабаровском краевом цирке пройдет вечер, посвященный творчеству народного артиста Российской Федерации Валерия Халилова, художественного руководителя фестиваля, трагически погибшего в декабре 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем.