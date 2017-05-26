В Хабаровске проходят мероприятия, посвященные Дню пограничника. На Уссурийском бульваре состоялись торжественный митинг и возложение цветов к памятнику дальневосточным воинам-пограничникам. В церемонии приняли участие сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, ветераны, представители правительства Хабаровского края и администрации города. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В своем выступлении на митинге мэр краевого центра Александр Соколов отметил высокую роль пограничников, их героизм и мужество в охране границ нашей страны, пожелал им успехов в несении службы. Сегодня мероприятия, посвященные Дню пограничника, продолжатся собранием в пограничном управлении. Завтра, 28 мая, в 13 часов на набережной Амура состоится театрализованное представление с участием сотрудников пограничного управления, а в 14 часов на площадке в парковой зоне стадиона имени Ленина начнет свой концерт ансамбль песни и пляски Пограничного управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.