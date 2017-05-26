27 мая в Хабаровске на центральной улице заработают арт-площадки. Вдоль улицы Муравьёва-Амурского откроются творческие, спортивные, игровые зоны. Такое мероприятие проводится впервые на День города. Арт-фестиваль назвали «Счастливый Хабаровск». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Праздничные площадки начнут работать в 15 часов. Жители и гости города смогут посетить площадки для чтения книг, игр в шахматы и шашки, фото-зону в восточном стиле. На спортивной станции организуют конкурс по поднятию гири – тот, кто сможет поднять вес, получит гамбургер. На шоу талантов гости увидят цирковые трюки и поучаствовать в различных мастер-классах. На арт-фестивале можно будет услышать и джазовую музыку, побывать на выставке картин хабаровских художников.

Площадки разместятся на пешеходном тротуаре вдоль ул. Муравьёва-Амурского от ул. Дзержинского до ул. Тургенева.

Квартал от ул. Тургенева до ул. Комсомольской (левая сторона):

Площадка № 1 — «Тихая зона» — площадка для чтения книг, игр в шашки, шахматы (Дальневосточная научная библиотека, муниципальные библиотеки)

Площадка № 2 — Фото-зона в восточном стиле и стилизованная чешская лавка (кафе «Султан Базар» и «Пани Фазани»)

Квартал от ул. Тургенева до ул. Комсомольской (правая сторона):

Площадка № 3 — Жонглирующие ходулисты

Квартал от ул. Комсомольской до ул. Истомина (левая сторона):

Площадка № 4 – Спортивная станция, поднятие гири в обмен на гамбургер, конкурс рисунков на асфальте (кафе «Харлей», «Хлебомясъ»)

Площадка № 5 — Народный квартал. Выступления ансамблей народной песни (Инструментальный ансамбль «База КАФ», «Калинушка», «Рождество»)

Квартал от ул. Комсомольской до ул. Истомина (правая сторона):

Площадка № 6 – «Шоу талантов». Силовое шоу, контактное жонглирование, поинг, классическое жонглирование и цирковые трюки, фристайл футбольными и баскетбольными мячами.

Квартал от ул. Истомина до ул. Калинина (левая и правая сторона): Фото с ходулистами. Ходулисты будут дарить гостям праздника шары и конфеты.

Квартал от ул. Калинина до ул. Фрунзе (левая сторона):

Площадка № 7 – Игровая зона (кафе «Vdrova»)

Площадка № 8 — Квартал художников. Рисунки уличных художников и шаржистов (Арт–подвальчик)

Площадка № 9 — Площадка «Наука». Шоу Тесла для всех желающих. Презентация и интерактив. На площадке покажут химические и физические опыты. Активная программа с конкурсами и призами.

Квартал от ул. Калинина до ул. Фрунзе (правая сторона):

Площадка № 10 – «Фея крестная». Волшебница со своей помощницей пригласит принять участие в творческих мастер-классах, все желающие смогут сочинить стихотворение на свое имя.

Квартал от ул. Фрунзе до ул. Запарина (левая сторона):

Площадка № 11 – Площадка «Огненное дыхание» с участием аниматоров. Гости смогут сделать фотографии и получить сладкие подарки. (Территория возле кинотеатра «Гигант»).

Квартал от ул. Фрунзе до ул. Запарина (левая и правая сторона):

Фото с ходулистами.

Квартал от ул. Запарина до ул. Дзержинского (левая сторона):

Площадка № 12 – Площадка японских боевых искусств катори, кендо, карате. Гостям покажут спортивный инвентарь, пройдет тренировка по карате, мини-эстафеты.

Квартал от ул. Запарина до ул. Дзержинского (правая сторона):

Площадка № 13 – Джазовый квартал. С 15:00 до 15:30 выступят музыканты центра современной эстрадной музыки «Аллегретто», с 15:30 до 16:30 выступит джазовый мужской ансамбль «Диксиленд».