«Небесные фонарики» под запретом

Одним из развлечений и дополнением к праздничному торжеству для жителей Хабаровского края стал запуск «небесных фонариков». Однако многие не задумываются об опасности этой забавы. Конструкция с открытым огнём, поднимаясь в небо, может преодолеть достаточно большое расстояние, траекторию её движения практически невозможно предугадать. Упав в сухую траву, на балкон, деревянное строение они могут привести к пожару. При этом некоторые горожане запускают «фонарики» во время праздничных гуляний, находясь при большом скоплении людей, в толпе. А это вдвойне становиться опасным как для того кто запускает «фонарик», так и окружающих. Особенно опасен запуск в ночное время, в темноте можно просто не заметить отдельные сооружения или объекты. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В марте 2014 года в Хабаровском крае вступил в силу закон, который введён запрет на запуск «небесных фонариков». Ранее соответствующие изменения были внесены в постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима». Закон запрещает запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту, основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня, на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов.

Если ранее привлечь виновных лиц, запустивших «небесные фонарики» можно было только в том случае, если их действия стали причиной возникновения пожара, то сейчас госинспектора могут привлекать нарушителей к ответственности уже при запуске указанных изделий. Ответственность за нарушения требований закона предусмотрена статьей 204 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Так гражданин, который пренебрег законом, должен будет заплатить штраф от 1000 до 1500 рублей, должностное лицо — от 6000 до 15000 рублей, юридическое лицо — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю в целях предупреждения гибели и травмирования людей на пожаре и ЧС убедительно просит соблюдать меры пожарной безопасности, а также напоминает, что на территории Хабаровского края действует особый противопожарный режим. Таким образом, запрещено проводить какие-либо огневые работы, разжигать костры, сжигать сухую растительность и мусор.